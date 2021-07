Sky Rojo saison 2 : explication de la fin, Qu’arrive-t-il à Coral, Wendy et Gina ?

Sky Rojo est une série d’action au rythme effréné qui se concentre sur un trio d’anciennes prostituées tentant d’échapper à leur propriétaire de bordel sauvage. Co-créé et co-écrit par Álex Pina (La Casa de Papel), la série est un mélange de corps, de drogue, de violence et de relations toxiques, alimenté par l’adrénaline, enveloppé dans un monde de prostitution scintillant et inquiétant. Dans la saison 2, Coral, Wendy et Gina se lancent dans leur combat contre le sauvage propriétaire du club, Romeo, avec plus qu’une simple évasion en tête.

Cette fois-ci, les deux côtés sont prêts à décimer l’autre, sauf dans un monde aussi trouble que celui de “Sky Rojo”, les côtés ne sont pas toujours clairs, en particulier pour les esprits alimentés par la drogue de Coral et Moisés. La fin est une boîte de pandore de rebondissements violents qui laissera les téléspectateurs aussi abattus que certains des personnages (dans le bon sens!). Au cas où vous auriez encore des questions, installez-vous. Nous sommes là pour les démêler. Examinons la fin de la saison 2 de ‘Sky Rojo’.

Attention spoilers sur Sky Rojo saison 2

Récap de la saison 2 de Sky Rojo

La saison 2 s’ouvre avec une résolution rapide des cliffhangers de la saison 1, et Coral met bientôt Roméo hors d’état de nuire et est en possession de tout l’argent et des passeports du coffre-fort du patron handicapé. Cependant, dans ce qui est devenu une habitude presque prévisible, l’héroïne aux cheveux violets ne peut s’en empêcher et inhale une ligne de cocaïne épouvantablement grasse avant de quitter le bureau de Roméo. Dans son état embrouillé, elle oublie de s’échapper et est reprise.

Pendant ce temps, Gina et Wendy se barricadent dans un pavillon de chasse et parviennent à capturer le frère de Moisés Christian et à le retenir en otage. Ils demandent Coral et leurs passeports en échange du jeune gangster, mais l’affaire tourne mal et Roméo, indigné par leurs tentatives répétées de le voler (et aussi de le désactiver définitivement), les enferme dans une voiture et l’enterre dans du béton.

Malgré la grande fête au club suite à leur « victoire » contre les 3 femmes, Moises est hanté par la pensée de Coral en train de mourir. Les deux ont trouvé du réconfort l’un dans l’autre dans le passé, et à son insu, Coral a joué avec son affection et celle de Roméo. Il chasse secrètement et les sauve, leur disant de partir. Cependant, s’éloigner semble être une perte trop importante, et Coral propose bientôt un plan pour non seulement voler l’un des clubs de Romeo (qui sont des bordels glorifiés), mais aussi les sept d’entre eux. Moisés aussi échafaude un complot similaire lorsqu’il se rend compte avec dégoût que Roméo a kidnappé sa mère pour forcer son frère et lui à continuer à travailler pour lui.

Christian craint d’essayer de voler Roméo mais est convaincu par son grand frère. Les deux capturent la camionnette transportant l’argent des clubs de Roméo, mais sont bientôt eux-mêmes pris en otage par Coral, Wendy, Gina et Fermin, que les femmes ont «recrutées» pour aider au cambriolage. Dans la confusion qui s’ensuit, Christian est abattu, et les femmes s’enfuient avec l’argent et Moisés en otage.

Fin de la saison 2 de Sky Rojo : qu’arrive-t-il à Coral, Wendy et Gina ?

De retour dans leur planque, nos héroïnes se rendent compte qu’elles ont réussi à arracher plus de 4 millions d’euros de l’argent du patron et font la fête. Wendy et Gina partent pour organiser un moyen de transporter l’argent jusqu’au ferry sur lequel elles espèrent s’échapper, laissant Coral veiller sur Moisés. Encore une fois, ses tendances autodestructrices prennent le dessus et elle consomme une forte dose de drogues qu’elle a toujours à sa disposition. Bientôt, Moisés est capable de la maîtriser et s’échappe mais est incapable d’emporter l’argent avec lui alors que Gina et Wendy reviennent juste à temps. Les trois femmes peuvent alors prendre le ferry, où nous les voyons pour la dernière fois.

Pendant ce temps, Christian saignant abondamment est interrogé par Roméo, qui le soupçonne d’avoir volé l’argent. Il est choqué d’apprendre que les femmes qu’il a enterrées dans le ciment sont toujours en vie et ramène Christian sur les lieux du casse, où il laisse l’homme blessé saigner et mourir. Il dit alors à Moisés, qui est également arrivé sur les lieux, que les femmes ont tué son frère et sont responsables de toute la discorde qui a tourmenté leur amitié. Inconsolable et fou de colère, Moisés serre Roméo dans ses bras et dit qu’ils ont peut-être perdu la bataille mais pas la guerre.

Les derniers mots du méchant tragique Moises sont très révélateurs car il semble que Coral, Gina et Wendy aient vraiment gagné cette fois-ci. La dernière fois que nous les voyons, ils sont à bord d’un ferry pour Madère avec plus de 4 millions d’euros d’argent sale de Roméo qu’il a collecté dans ses clubs. Ils semblent s’en sortir relativement indemnes, à l’exception notable de l’œil de Corail, qu’elle perd lors d’une bagarre avec son amant toxique Moisés. L’état du bébé de Gina, qui est brièvement évoqué, reste incertain. Mais étant donné qu’elle n’a pas été gravement blessée, elle est probablement en bonne santé.

Madère est un port franc que Roméo utilise pour blanchir son argent, ce qui signifie que les femmes trouveront un moyen de cacher tout l’argent qu’elles transportent une fois arrivées. Cependant, cela signifie également qu’ils se dirigent vers un endroit que le patron criminel et Moisés connaissent tous deux très bien. Considérant que les deux hommes cherchent plus que jamais à se venger, la victoire acharnée du trio pourrait bientôt être annulée s’ils sont retrouvés. Il est possible que Roméo ait même des hommes qui attendent pour capturer Coral, Wendy et Gina une fois qu’ils descendent du ferry à Madère.

Moises est-il vivant ?

Moises a un appel proche avec la mort à plusieurs reprises dans la finale de la saison. Lorsque Coral se rend compte que le seul moyen pour elle de disparaître sans que Roméo la poursuive est de tuer Moisés, il semble que le destin de l’homme soit scellé. Coral décide de tuer Moisés car il est le seul (pense-t-elle) à savoir qui a volé l’argent de Roméo. Elle se rend compte qu’elle doit le faire taire pour s’assurer que Roméo ne découvre jamais qui a volé son argent et continue de croire qu’elle, Wendy et Gina ont péri dans la voiture enterrée.

À son insu, Christian repère le tatouage de Wendy pendant le cambriolage et se rend compte que le trio est toujours en vie, ce qu’il dit ensuite à Roméo. C’est tout aussi bien, car avant que Coral ne puisse tuer Moisés, il la maîtrise et s’échappe. Peu de temps après, il semble que Roméo va tuer Moisés pour avoir tenté de le voler, mais le patron sadique choisit un destin qui semble encore pire que la mort pour son vieil ami et collègue. En fin de compte, Moisés est laissé en vie mais brisé, en colère et ne vivant que pour se venger.

Christian est-il mort ?

Le frère de Moisés, Christian, essaie à plusieurs reprises de s’éloigner de la vie méprisable de crime et de misère qui a été son existence depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Cependant, chaque fois qu’il s’éloigne, il est attiré d’autant plus violemment. Ses loyautés basculent entre son frère et Roméo, mais, réalisant l’importance de la famille, il accepte de voler l’argent de Roméo et de s’enfuir. Le stratagème ne se déroule pas comme prévu et Christian se fait tirer une balle dans le ventre par Fermin alors qu’il tente de maîtriser Wendy. Tragiquement, il ne meurt pas alors mais de nombreuses heures atroces plus tard alors qu’il est autorisé à saigner à mort par Roméo. Pour aggraver les choses, Roméo attribue alors sa mort à Coral et l’utilise pour racheter l’allégeance de Moisés.

Qui Roméo tue-t-il ?

Roméo est indirectement responsable de la mort du frère de Moisés, Christian, qu’il laisse saigner en l’interrogeant sur la localisation de son argent. Cependant, le meurtre qui est encore plus fortement gravé sur ses mains est celui de la mère de Moises et Christian. Dans le dernier épisode de la saison, il montre à Christian son corps gelé qu’il a conservé dans l’un des congélateurs de son club. Il avoue également avoir empoisonné la vieille femme, dont il avait jusqu’ici expliqué l’absence en disant qu’il l’avait gardée “en lieu sûr”.

Fait intéressant, Roméo et la femme qu’il a tuée avaient beaucoup d’affection l’un pour l’autre et cette dernière l’a même remercié d’avoir sauvé ses fils Moisés et Christian. Comme il l’explique à son fils en deuil après avoir révélé le cadavre gelé, sa mère souffrait de la maladie d’Alzheimer et vivait dans un monde d’illusion qui était une torture. Son meurtre était une forme d’euthanasie et visait à la sortir de sa misère. Il décrit comment il l’a tuée – avec un cocktail de sédatifs – comme la façon la plus paisible de mourir et souhaite qu’il puisse mourir de la même manière le moment venu.

Cela ne change cependant rien au fait que Roméo manipule insidieusement les gens en leur faisant croire qu’il les aide. C’est quelque chose que Moisés n’a réalisé que récemment. Cependant, dans le brouillard du chagrin après avoir perdu son frère, il semble l’avoir oublié. C’est une scène puissante et écoeurante vers la fin lorsque nous voyons Roméo pleurer et serrer Moisés dans ses bras après avoir essentiellement tué sa mère et son frère en l’espace de quelques jours.

Coral a-t-elle arrêté la drogue ?

L’habitude de Coral de consommer de grandes quantités de drogues et de prendre des décisions psychotiques joue un rôle aussi important dans l’intrigue que n’importe lequel des personnages principaux. Cela continue jusqu’à la fin, lorsqu’elle consomme une autre dose importante avant de tenter de tuer Moisés, pour finir par perdre son œil et le laisser s’échapper. Sa relation toxique avec l’homme semble également avoir sur elle un effet similaire à celui de la drogue.

Bien qu’à la fin, elle soit capable de s’éloigner de Moisés, la drogue reste son refuge et l’aide à donner un sens à tout le chaos qui l’entoure. Dans les scènes finales, lorsque nous la voyons sur le ferry, il semble qu’elle ait maintenant une clarté qui pourrait se traduire par une réduction de sa consommation de drogue. Cependant, tout comme Moisés, qui la cherche plus sauvagement que jamais, sa dépendance à la drogue pourrait bien revenir en force quand elle s’y attend le moins. C’est le seul corail que nous connaissons – quelqu’un dont les actions, aux moments les plus cruciaux, sont essentiellement motivées par la logique tordue d’une brume remplie de drogue.

Les saisons 1 et 2 de Sky Rojo sont disponibles en streaming sur Netflix.