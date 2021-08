Sky Rojo : Netflix renouvelle la série pour une saison 3 qui sera aussi la dernière

in

Netflix a confirmé jeudi 12 août que Sky Rojo aura droit à une troisième saison pour clore l’aventure de Coral, Wendy et Gina. Cette dernière saison comptera huit épisodes et sera diffusée en 2022.

L’action des nouveaux épisodes se déroulera six mois après la dernière bataille, alors que Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado) “découvrent que la paix n’est qu’une fausse sensation entre les périodes de terreur”, a indiqué la plateforme de streaming dans un communiqué. Lorsque la nouvelle vie des protagonistes explose en morceaux, les filles comprennent que le passé revient toujours et que si elles veulent être vraiment libres, elles doivent y mettre un terme. Ou, en d’autres termes, avec Roméo (Asier Etxeandia).

La deuxième saison de la série est sortie sur Netflix fin juillet. Les histoires qui sont encore sur les lèvres de ses fans ont maintenu le niveau de violence de la saison 1 mais ont ajouté une dose importante d’adrénaline.

Il semble que le géant du streaming n’ait pas voulu attendre plus longtemps pour annoncer que la production espagnole d’Alex Pina et Esther Martínez Lobato sera prolongée d’une saison supplémentaire, qui sera la dernière.

Le casting de la dernière saison de Sky Rojo sera toujours composé de Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, l’actrice et chanteuse argentine Lali Espósito et l’actrice cubaine Yany Prado.