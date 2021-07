Sky Rojo : ces anecdotes folles sur les coulisses de la série espagnole

Après avoir été conquis par la nouvelle proposition des créateurs de La Casa de Papel en mars dernier, les abonnés de Netflix qui ont été captivés par Sky Rojo dans son premier volet ont une nouvelle fois porté la fiction mettant en scène Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado en tête des séries les plus populaires de la plateforme de streaming en un seul week-end. Une fois encore, avec huit épisodes courts, la saison 2 de Sky Rojo a débuté le vendredi 23 juillet dernier pour reprendre l’histoire de l’évasion de Wendy, Coral et Gina et la transformer en un grand huit d’action, de sang et de poursuites incroyables. Cette fois, cependant, les téléspectateurs ont dû faire leurs adieux sans la garantie d’une troisième saison.

Les deux premières saisons de Sky Rojo ont été tournées consécutivement, de sorte que l’attente entre les deux sorties n’a été que de quatre mois. Si la série est renouvelée pour une troisième saison sur Netflix, la sortie du nouveau volet prendraient toutefois un peu plus de temps. Y a-t-il une chance de le faire revenir ? Sans aucun doute. La fin de la saison 2 reste ouverte et les créateurs de la série, Alex Pina et Esther Martínez Lobato, sont fermement attachés à leurs personnages.

Cela dépendra aussi de la volonté des acteurs, bien sûr, ainsi que de leur disponibilité et de leur emploi du temps, mais la vérité est qu’à les entendre parler de leur expérience pendant le tournage, il serait étrange qu’ils ne veuillent pas recommencer.

Les acteurs et actrices de Sky Rojo ont assuré dans diverses interviews que le travail sur les deux saisons de la série a été très intense, mais que sur le plateau ils ont développé une grande amitié et ont aussi vécu des anecdotes dont ils se souviennent avec une affection particulière. Nous en avons compilé quelques-unes ci-dessous :

Une scène de quelques secondes = plusieurs jours de tournage

Le travail dans les coulisses de Sky Rojo est intense. C’est ce dont tous les acteurs se souviennent, et Lali Espósito et Verónica Sánchez en parlent dans une vidéo des coulisses pour la chaîne YouTube de Netflix. Comme l’expliquent les actrices, alors que les choses se passent à plein régime devant l’écran, le travail de tournage est très méticuleux et nécessite de nombreuses répétitions et de nombreux tournages pour que tout soit parfait.

Los creadores de SKY ROJO nos lo cuentan TODO | Netflix España

“C’est beaucoup de jours de tournage. Les gens le voient en une microseconde et pensent que cela a été fait en un jour, et cela prend beaucoup de temps pour chaque plan”, explique l’actrice et chanteuse argentine.

Sa partenaire Verónica Sánchez se souvient particulièrement de la première scène : “La scène qui déclenche tout dans la série. Nous avons dû beaucoup répéter.” Chaque détail est pris en compte.

Des cascades d’un autre monde

Alors qu’elles parlent de cette première scène, les actrices en profitent pour faire l’éloge des cascadeuses qui les remplacent dans les scènes plus compliquées. Même pour bouger ses pieds dans la scène où Wendy est soulevée du sol par son cou, il faut un expert pour les bouger de cette manière. Il y a une technique, comme l’explique Lali Esposito.

“Le sol de Romeo était assez glissant, mais je n’ai jamais vu quelqu’un se battre comme cette femme”, dit Veronica Sánchez, encore étonné par les compétences de sa cascadeuse. “Elle arrivait en courant, arrachait une lampe et était capable de frapper sans que ses talons ne glissent le moins du monde”.

Cependant, lorsqu’elle lui a succédé, elle avait du mal à se relever rapidement du sol : “Lorsque j’ai dû me lever pour aller chercher le trophée, j’ai cru que j’allais me tuer. Le plus dur a été de se lever.”

Un iguane rebelle

Une autre scène dont les actrices de Wendy et Coral se souviennent comme étant particulièrement amusante est celle qui clôt le premier épisode, lorsque les filles se demandent ce qu’elles vont faire à partir de maintenant pendant que Gina est en convalescence dans la salle d’opération de la clinique vétérinaire.

Derrière elles, il y avait un terrarium avec un iguane qui n’arrêtait pas de bouger et qui rendait l’équipe folle pour les raccords.

“Nous l’avons appelé le ‘raccord d’iguane’ parce que l’iguane faisait ce qu’il voulait, mais quand nous devions ramasser, l’iguane devait être au même endroit”, explique Veronica Sánchez. “Les gens peuvent aller regarder la scène et voir toutes les différentes positions de l’iguane par seconde, qu’il ne se souciait pas de ce qui se passait”, ajoute Lali Esposito.

La morsure de Miguel Angel Silvestre s’est terminée par une tentative d’adoption

On tient juste à vous rappeler que Miguel Ángel Silvestre joue dans Sky Rojo. Et oui, il y a une scène avec des chiens. pic.twitter.com/lQBIWQZDDq — Netflix France (@NetflixFR) April 2, 2021

Il y a une scène dans la saison 1 dans laquelle le personnage de Miguel Ángel Silvestre, Moisés, trouve un chien abandonné et le ramasse sur la route. Selon l’acteur, qui semble en savoir beaucoup sur les chiens, il a demandé à le rencontrer avant de tourner avec lui et a été surpris d’apprendre que la race choisie pour une scène dans laquelle il devait s’approcher lentement de l’animal était un chien d’eau, car ils sont méfiants. J’ai demandé au maître-chien : “Est-ce que je vais me faire mordre ? Et il a répondu : “Je ne pense pas”.

Et c’est exactement ce qui s’est passé. Le mal n’étant pas fait, l’équipe de production a dû trouver un autre chien et celui qui a été choisi est “un chien sur lequel vous pouvez poser votre main et qui ne mord pas”. Miguel Angel Silvestre l’a tellement aimé qu’il a même demandé à l’adopter et à le garder. “Mais la propriétaire m’a expliqué qu’elle l’aimait beaucoup. Si ce chien avait été libre, je l’aurais gardé”.

Veronica Sanchez a également été blessée

Verónica Sánchez est vraiment splendide dans le rôle de Coral et l’une de ses meilleures scènes, et en fait l’une des plus applaudies, est celle de la piscine où elle est tellement défoncée qu’elle ne peut même pas se tenir debout. Une scène qui a rappelé à beaucoup la célèbre scène de Leonardo DiCaprio essayant de sortir d’une voiture dans Le Loup de Wall Street.

A l’occasion de la promotion de la première saison, Veronica Sánchez avait expliqué que c’était une scène très amusante à faire, mais aussi très épuisante, car elle s’est retrouvée avec des blessures sur tout le corps : “C’était un défi absolu. Très amusant à faire. Très difficile. Épuisant aussi. Et mes amis m’ont vu blessé pendant plusieurs jours pour avoir répété cette séquence encore et encore, en rampant sur cette pelouse. J’ai complètement explosé mes genoux, mes pieds et mes os de la hanche”.

Pour rappel, les deux saisons de Sky Rojo sont désormais disponibles en intégralité sur Netflix.