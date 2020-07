Skull and Bones & Gods and Monsters progressent également

Que dire de la nouvelle IP Crâne et os seul Ubisoft le sait pour le moment. Il y aurait eu un redémarrage interne récemment.

Dans une mise à jour récente du statut, l’éditeur écrit que le titre progresse également Dieux et monstresavec qui vous êtes très heureux. Cependant, il n’y a pas d’autres détails sur la date de sortie ou similaire.

«Les deux jeux, Gods and Monsters et Skull and Bones, sont sur la bonne voie et se comportent très bien. Nous sommes donc très satisfaits de la progression de ces deux matchs. «

Crâne et os a été initialement annoncé en 2017, mais aurait connu un redémarrage en interne, car il n’est probablement pas assez clair d’après les combats navals en Assassin’s Creed pourrait décoller. On ne sait pas si cela est vrai, car Ubisoft ne l’a jamais commenté. Aussi Dieux et monstres a probablement été complètement reconstruit et a peut-être même un nouveau nom.

Quand Crâne et os et Dieux et monstres apparaissent, est actuellement complètement floue.