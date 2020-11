Skoda Rapid est épuisé jusqu’à l’année prochaine, les livraisons pourraient commencer en 2021

Dans un dernier tweet, Zac Hollis a confirmé que Skoda Rapid était épuisé pour 2020 en raison d’une demande excessive et des réservations reçues.

La BS6 Skoda Rapid est la berline exécutive la plus abordable que vous puissiez acheter, avec des prix commençant à Rs 7,49 Lakhs (ex-salle d’exposition). La variante haut de gamme va pour Rs 13,29 Lakhs, ce qui est toujours moins cher que beaucoup de ses concurrents par plus d’un Lakh. En raison des variantes de base et de milieu de gamme à des prix compétitifs, de nombreux acheteurs ont opté pour cela.

Dans une récente réponse sur Twitter, M. Zac Hollis, directeur des ventes, du service et du marketing – Skoda Auto India nous a donné des détails importants sur la Skoda Rapid. Le responsable dit que Rapid est actuellement épuisé pour 2020 en raison d’une demande excessive par rapport à l’offre. Les chiffres de réservation ont croisé les capacités de production mensuelles.

En conséquence, l’approvisionnement recommencera en janvier 2021. Cela nous laisse entendre que les livraisons pourraient commencer directement l’année prochaine. Les réservations existantes seront d’abord livrées jusqu’en décembre de cette année, puis recommenceront les fournitures. Cela montre également que Skoda Rapid a reçu une réponse étonnante sur le marché indien, après l’ajustement de ses prix.

Rapid obtient un moteur TSI à trois cylindres de 1,0 litre qui produit 110 PS et 175 Nm de couple de pointe. Malgré la perte d’un moteur diesel, la demande a plutôt augmenté pour la berline turbo. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses, abandonnant également la boîte de vitesses DSG à 7 vitesses.

Malgré tout cela, la Rapid reste l’une des berlines les moins équipées de son segment. La variante haut de gamme offre un système d’infodivertissement à écran tactile sous Android, un régulateur de vitesse, des phares automatiques, des feux de jour à LED, deux coussins gonflables avant, une caméra de stationnement arrière et la qualité de construction lourde que chaque voiture Skoda possède. Il manque certaines fonctionnalités clés comme Apple CarPlay, Android Auto, le démarrage par bouton-poussoir, l’entrée sans clé, etc.