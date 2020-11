SKN St.Pölten remporte une nette victoire contre le SV Ried

Le SKN St. Pölten a grimpé à la troisième place de la Bundesliga pour le moment. Les Bas-Autrichiens ont célébré une nette victoire 4-0 (2-0) samedi lors du 6e tour de match contre le nouveau promu SV Ried. L’attaquant Alexander Schmidt a brillé avec un double pack. C’était la cinquième défaite de la saison en suite pour le groupe du bas de la Haute-Autriche.

L’Israélien Dor Hugi à la 2e minute, Schmidt (45e, 60e) et Nicolas Meister (63e / penalty) avec son premier but en Bundesliga ont marqué les buts de l’équipe de l’entraîneur Robert Ibertsberger, qui avait été supérieure dès le départ. Pour St. Pölten, qui a perdu 4-0 contre LASK la semaine précédente, c’était la troisième victoire en championnat.

Hugi était là pour la première fois après un centre du fort Michael Blauensteiner de la droite. Le St. Pöltner a trouvé plus d’occasions presque chaque minute. Dans une tentative Schmidt (10e) et une frappe déviée de Robert Ljubicic sur la perche (11e), il ne manquait que peu de chose. À la 17e minute, Schmidt n’a pas frappé le ballon correctement depuis la gauche après que Schulz l’ait présenté, dix minutes plus tard, Hugi a échoué à bout portant au gardien de but de Ried Daniel-Edward Daniliuc.

Dans la première bonne action d’attaque de Rieder by Thoma Reifeltshammer, le gardien du SKN Christoph Riegler était présent à la 37e minute. Schmidt a libéré ses coéquipiers et Ibertsberger à la 45e minute après une passe idéale de George Davies en chargeant Daniliuc et en poussant dans des buts vides.

Le 3-0 s’est bien joué après une heure de jeu: après un coup franc, Ljubicic dans la surface de réparation a dirigé directement Schmidt, qui a tiré à plat. Donc, la décision dans le match était pratiquement prise, trois minutes plus tard, le champion remplaçant a tout clarifié au début de la seconde période. Daniliuc a sauté impétueusement dans le dos de Schmidt, qui est descendu dans la surface de réparation. Le Maître a sûrement converti la pénalité due. Si les invités ont trouvé de bonnes opportunités dans la phase finale, Riegler ou Aluminium ont économisé pour St. Pölten.

Résultats de la Bundesliga samedi