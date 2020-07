SKN St.Pölten ramène Manuel Maranda en Bundesliga

Manuel Maranda est de retour en Bundesliga. Le défenseur central de 23 ans a signé un contrat de deux ans avec le SKN St. Pölten, comme l’ont annoncé mardi les Bas-Autrichiens.

Maranda a pu échanger gratuitement après son engagement avec le club allemand de troisième division FC Carl Zeiss Jena. Il a fait 37 apparitions en Bundesliga jusqu’à présent – 21 pour Admira et 16 pour Innsbruck.

Il y a aussi un nouveau visage pour les capitales des États dans l’équipe d’entraîneurs: Alexander Belinger, qui a récemment travaillé pour l’équipe nationale ÖFB-U17, sera l’entraîneur adjoint et analyste vidéo la saison à venir.

Et donc, en plus de l’entraîneur adjoint Alexander Machart, de l’entraîneur des gardiens Christoph Eglseer et de l’entraîneur de conditionnement physique Christian Balga, de l’entraîneur-chef Robert Ibertsberger.

Manuel Maranda: données de performance par club