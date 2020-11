Skater XL reçoit du contenu de mod sur les consoles

Easy Day Studios apporte le contenu du mod pour Patineur XL sur PS4 et Xbox One, qui est le premier jeu à autoriser le modding multiplateforme.

Une nouvelle bande-annonce se concentre aujourd’hui sur la première baisse de contenu de ce type, qui sera disponible en décembre, y compris des cartes et des équipements créés par les joueurs.

«Skater XL a toujours été façonné par sa communauté passionnée et nous avons été submergés par la créativité et les compétences techniques de notre groupe dévoué de développeurs de mods», explique Dain Hedgpeth, co-fondateur d’Easy Day Studios. « La possibilité d’introduire ces mods aux joueurs sur toutes les plateformes est un énorme pas en avant, non seulement pour Skater XL, mais aussi pour les jeux qui évoluent vers des plateformes ouvertes et créatives. »