Skater XL – La grande rampe sous le soleil de Californie

Easy Day Studios veut aller haut avec Skater XL et le sont aujourd’hui La grande rampe qui apparaîtra sous peu dans le cadre du jeu.

Patineur XL permet aux joueurs de briser les limites des pistes. De nombreux types et tailles de rampes offrent une grande variété – des plus petites rampes d’arrière-cour des années 80 aux énormes structures des dernières années. Des sauts à des hauteurs atmosphériques aux grinds sur de petits rails plats, les joueurs doivent démontrer leur flexibilité et toutes leurs compétences.

La grande rampe est un terrain de jeu unique qui est fidèlement calqué sur les parcs de skate du désert insensés de Californie. Un certain nombre de quarterpipes et d’épines plus petits attendent les joueurs, qui doivent également montrer leurs compétences dans les coins du bol et dans l’espace ouvert et ouvert, pour ensuite faire face au très gros test: sauts par-dessus l’écart de 135 pouces et bien sûr La grande rampe elle-même.

Les joueurs peuvent prendre le contrôle d’icônes de skate de renommée mondiale telles que Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta ou Brandon Westgate ou créer leur propre personnage unique. Matériel authentique, les marques de skateboard permettent un style individuel. Les répliques de vrais parcs de skateboard procurent une excellente sensation de skate et sont complétées par une communauté de modding active qui a déjà créé des milliers de cartes, de tournois et d’objets.

Patineur XL paraîtra le 28 juillet 2020.