Skater XL – bande-son et artiste révélés

Easy Day Studios donne aujourd’hui un aperçu de la bande originale de Skater XLqui apparaîtra sur PS4 la semaine prochaine.

Avec chaque groupe, chaque artiste et chaque artiste dans Skater XL représente un son distinctif qui se marie bien avec l’humeur de la rue et les mécanismes de contrôle physique du jeu.

Ça dit:

« Nous voulions vraiment que la bande-son reflète la culture du skateboard et rende hommage à certains des artistes qui ont livré les bandes-son à certaines des vidéos de skate les plus influentes de tous les temps », a déclaré Jeff Goforth, directeur marketing d’Easy Day Studios. «La musique fait partie intégrante de la culture du skate. En incluant les artistes qui ont créé le son de certaines de nos parties vidéo préférées et qui sont connectés au skateboard, cela avait tellement de sens. «

Aux artistes de la bande originale de Skater XL comprennent Modest Mouse, Band of Horses, Getter, Interpol, Future Islands, Silversun Pickups, STARHEADBODY, Built To Spill, Cende, Kratos Lui-même, The Shivas et Westkust.

Skater XL sortira le 28 juillet 2020.