SK Sturm veut faire avancer le match de coupe contre le Wacker Innsbruck

Chez SK Sturm, la pause football est de plus en plus longue. Après l’attaque terroriste de Vienne, tous les matchs de la Coupe de l’ÖFB ont été suspendus en novembre, y compris le match entre Graz et Wacker Innsbruck. Désormais, la Bundesliga a également annulé le match entre Sturm et WAC prévu dimanche, car il y avait une véritable vague de nouvelles infections corona chez les Carinthiens.

« Difficile, mais nous devons encore être heureux que le match se soit poursuivi », a déclaré le directeur sportif Andreas Schicker au Couronne. Il a dédié ses pensées au WAC: « J’espère que vous faites selon les circonstances. » Le match de championnat contre le WAC doit se jouer en 2021.

En raison de la prochaine trêve internationale, le prochain match de compétition des « Blackies » menace de tomber le 21 novembre. Une telle pause dans la concurrence est trop longue. « Je parlerai à l’ÖFB pour savoir si nous pouvons compenser le supplément de Coupe contre Innsbruck plus tôt et le terminer pendant la pause par équipe. Ensuite, nous nous épargnerions également une semaine en anglais », a expliqué Schicker.

Un match test est déjà prévu pour le 13 novembre – Sturm rencontre les juniors de Haute-Autriche.