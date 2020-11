SK Sturm Graz – WSG Tirol: Regardez la Bundesliga en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui

Aujourd’hui, samedi, SK Sturm Graz rencontre WSG Tirol dans le tipico Bundesliga. Avec SPOX, vous pouvez savoir où vous pouvez voir le jeu à la télévision, en direct et en direct.

Les deux équipes ont pu reprendre confiance dans les derniers tours. Alors que l’équipe de Graz a surpris à Salzbourg et que Wacker Innsbruck a terminé en ÖFB Cup, le WSG a récemment servi le FC Admira 3-0 et a battu le SKN, officiellement fort 1-0.

Jusqu’à présent, Sturm n’a subi qu’une seule défaite et a montré une tendance à la hausse. De plus, le meneur de jeu Otar Kiteishvili pourrait revenir, le Géorgien a raté les cinq derniers matchs en raison d’un muscle déchiré. Son retour pourrait encore renforcer le milieu de terrain styrien, si convaincu Ivan Ljubic sur le dix et Jon Gorenc-Stankovic sur le six – il est fort possible que Kiteishvili ait sa chance en tant que joueur de liaison sur le huit.

SK Sturm Graz – WSG Tirol: Les alignements

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Wüthrich, Dante – Hierländer, Ljubic, Kuen – Friesenbichler, Jantscher

remplacement: Schützenauer – Komposch, Jäger, Gazibegovic, F. Mwepu, Huspek, Kiteishvili, Balaj

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Baden Frederiksen – Yeboah

© GEPA

SK Sturm – WSG Tirol en direct à la télé et en direct

Le jeu ne sera diffusé que sur Sky. Sur Sky Sport Autriche 3 le jeu commence à 17 h (rapport préliminaire de 16 h) Sky Sport Autriche 1 tous les temps forts sont également diffusés en conférence téléphonique.

Sturm Graz – Wattens dans le téléscripteur en direct

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement Sky, nous recommandons notre ticker en direct complet (à partir de 17 heures). Par ici s’il-vous-plait.

Bundesliga: le tableau avant la 9e journée