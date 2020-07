SK Rapid Wien prolonge avec le gardien Paul Gartler

SK Rapid a prolongé le contrat avec le gardien Paul Gartler pour une autre année jusqu’à l’été 2021. Le Hütteldorfer l’a annoncé jeudi après-midi.

« Je suis ravi de pouvoir continuer à jouer pour mon club du cœur et je ferai tout mon possible pour revenir dans les buts – mes deux premières apparitions ces dernières semaines ont été des expériences merveilleuses pour moi », a déclaré Gartler dans une émission.

Le joueur de 23 ans, qui a déjà traversé les différentes équipes de jeunes du club, est venu en tant que troisième gardien rapide de la finale de la saison à ses deux premières apparitions en compétition à Hartberg (victoire 1-0) et contre le WAC (défaite 1-3).

Zoran Barisic, directeur sportif du Rapid: « Nous sommes heureux d’avoir pu nous entendre sur une autre année avec Pauli Gartler. Il s’est très bien développé ces derniers temps et a montré lors de ses premières apparitions en Bundesliga qu’il était un gardien de but avec beaucoup de potentiel. et perspective. Il peut maintenant nous recommander pour d’autres missions. «

Le numéro un de Rapidler, Richard Strebinger, a souffert de problèmes de dos à la fin de la saison. Son contrat court jusqu’à l’été 2022. Tobias Knoflach est actuellement sans club depuis août.