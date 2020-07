SK Rapid Wien: les joueurs testés positifs pour Covid-19

Tel que rapporté mardi par le SK Rapid, il y avait un cas positif avec un joueur anonyme dans le cadre des tests Covid 19 effectués au début de la formation.

Afin de se conformer aux règles générales de sécurité, le joueur et toutes les personnes qui étaient en contact avec lui ont été placés en quarantaine à domicile.

« Le joueur et les personnes impliquées ne présentent aucun symptôme inhabituel », a-t-il déclaré dans une émission. Le début de la formation aux médias a été annulé.

« Vous êtes déjà en contact avec l’autorité sanitaire responsable et la Bundesliga, et les prochaines étapes sont également en cours de discussion en interne quant aux prochains jours concernant le début de la préparation et le camp d’entraînement prévu à partir de samedi (à Bad Tatzmannsdorf) », a déclaré le Viennois. connaissance.