SK Rapid Wien – Dundalk FC: Regardez la Ligue Europa à la télévision gratuite, en direct et en direct

Le match prétendument le plus facile pour Rapid est au programme aujourd’hui, jeudi, quand ils recevront le Dundalk FC à Hütteldorf. SPOX vous indique où vous pouvez regarder le jeu à la télévision, en direct et en direct.

SK Rapid Wien – Dundalk FC Score: 1: 1

Buteur / s: Ljubicic (22e) ou Hoban (8e)

SK Rapid Wien reçoit Dundalk: les alignements

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – Ljubicic, Petrovic, Knasmüllner – Arase, Kara, Schick

remplacement: Strebinger, Hedl – Sonnleitner, Greiml, Sulzbacher, Grahovac, Ibrahimoglu, Alar, Demir, Kitagawa

Dundalk: McCarey – Hoare, Boyle, Cleary, Leahy – Duffy, Flores, Shields, Sloggett, Gannon – Hoban

Afin d’hiberner dans l’Europa Leauge, SK Rapid a besoin de trois points dans le match à domicile contre Dundalk dans son propre stade jeudi. L’Irlandais et le Rapid tiennent actuellement à zéro point, tandis qu’Arsenal et Molde ont temporairement perdu du terrain avec six points.

L’entraîneur rapide Dietmar Kühbauer n’a pas voulu évaluer publiquement la « taille du collier » de Dundalk, actuellement troisième du championnat irlandais. Avant le duel entre les deux équipes sans points, cependant, l’objectif est défini. Kühbauer: « Nous voulons obtenir les trois premiers de toutes nos forces. »

Cela devrait réussir sans le soutien du public. « Jouer devant zéro (spectateurs, ndlr) est bien sûr dommage, c’est incroyablement mauvais », a déclaré Kühbauer, manquant l’ambiance particulière.

SK Rapid – Dundalk FC: émission TV et livestream

Comme d’habitude, le service de streaming montre DAZN tous les matchs de la Ligue Europa – y compris le match à domicile du Rapid contre Dundalk, il commence à 18h55. De plus, le jeu est toujours en cours dans la GoalZone, la conférence pour tous les jeux EL.

Rapid Wien contre Dundalk im Liveticker

Légionnaire irlandais Kogler: Rapide contre le favori de Dundalk

Selon le seul légionnaire autrichien en Irlande, Alexander Kogler, les rôles sont clairement attribués. « Cela peut être un jeu passionnant, mais Rapide est meilleur en termes de jeu et un favori. S’ils implémentent leur classe, ils gagneront », a déclaré le professionnel de Finn Harps de l’APA.

Le Carinthien a rejoint Finn Harps de GAK en février dernier et a depuis joué deux fois contre Dundalk. Le match au printemps s’est terminé par un 4-0 pour le Rapide– Adversaires, la dernière fois il y avait un 0-0 le 4 octobre. « C’était un combat brutal », a rappelé Kogler. Son club est dans le top dix de la ligue irlandaise quelques matchs avant la fin du championnat toute l’année à l’avant-dernière place et donc sur la place de relégation. Dundalk est troisième, loin derrière le coureur avant Shamrock Rovers.

Tableau de la Ligue Europa du groupe B