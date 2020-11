SK Rapid Wien domine contre le SCR Altach

Rapid a donné la bonne réponse à la décevante apparition en Ligue Europa à Molde (0: 1). Les Viennois ont gagné 3: 1 (1: 0) contre Altach dimanche, sont toujours invaincus en Bundesliga et sont à deux points du premier rival du Red Bull Salzburg. 1 500 spectateurs de l’Allianz Stadium ont applaudi pour la dernière fois les buts du Rapid de Christoph Knasmüllner (22e), Koya Kitagawa (54e) et Marcel Ritzmaier (81e). Mario Stefel (83e) s’est réuni pour Altach.

L’entraîneur Didi Kühbauer a fait quatre changements par rapport à jeudi, a donné une pause à Ritzmaier et Ercan Kara et s’est appuyé sur Maximilian Hofmann, Kelvin Arase, Dejan Petrovic et Knasmüllner, qui ont débuté en championnat pour la première fois cette saison. Au portail, Paul Gartler, le seul point lumineux de Molde, a eu la préférence sur Richard Strebinger.

Dans une nouvelle formation, Rapid a pris de l’élan après quelques minutes, puis a joué Altach jusqu’à l’arrivée et a créé de nombreuses bonnes chances de marquer. Seul le score des buts laissait à désirer. Le leader solo Kitagawa, qui a agi de manière trop imprécise devant le but à plusieurs reprises, a échoué juste devant le gardien Martin Kobras (10e) comme Thorsten Schick (28e).

À la 22e minute, Kobras était de retour dans le but du SCR pour la première fois depuis le premier tour, mais n’avait aucune chance lorsque Knasmüllner a marqué sur les cinq après une erreur inutile dans la préparation et un centre de Maximilian Ullmann.

Même après la pause, Altach était incapable de contrer le jeu puissant de Rapid. Mais comme avant le déménagement, les Viennois ont été négligents avec les opportunités. Schick (51e) et Kitagawa (53e) pardonnaient misérablement, avant que les Japonais ne frappent von Schick après Stanglpass (54e) et levent les derniers doutes. Un peu plus tard, c’était fini pour Schick et Kitagawa, avec Kara et Ritzmaier, il y avait un regain d’élan et un danger de but. Kara a seulement frappé la barre (79e), Ritzmaier a frappé avec un brillant lifter (81e).

Le Rapid a célébré sa quatrième victoire consécutive et a également connu une répétition générale réussie pour le match à domicile de la Ligue Europa contre Dundalk jeudi. Altach n’a eu que deux occasions dans tout le match grâce à Chinedu Obasi (28e) et Stefel, qui a inscrit le but de consolation à la 83e minute. Les Vorarlbergers ont reculé à la dixième place.

Voix pour le jeu

Score final: Rapid Vienna 3: 1 SCR Altach

Déchiré: 1: 0 (22.) Knasmüllner 2: 0 (54.) Kitagawa 3: 0 (81.) Ritzmaier 3: 1 (83.) Stefel

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac (82. Sonnleitner), Ullmann – D. Ljubicic (74. Grahovac), Petrovic – Schick (61. Ritzmaier), Knasmüllner (74. Ibrahimoglu), Arase – Kitagawa (61. Kara)

Altach: Kobras – Thurnwald, Zwischenbrugger, Netzer (60e Bumberger), Edokpolor, Karic (20e charpentier / 71e Tartarotti) – Fischer, Wiss, Casar (71e Stefel) – Obasi (60e D.Nussbaumer), Maderner

cartons jaunes: Kara ou Edokpolor, Wiss, Netzer, Bumberger

