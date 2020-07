SK Rapid Vienna fait ses adieux à Stefan Schwab

Après six ans, Stefan Schwab en a fini avec Rapid. L’ancien capitaine n’était pas d’accord avec le champion du record sur une prolongation du contrat qui a expiré à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 29 ans devrait se rendre à l’étranger pour rejoindre le finaliste grec PAOK Salonique, à moins que le but nostalgique italien US Lecce ne diminue.

Schwab a remercié « toute la famille Rapid » pour un moment inoubliable mercredi soir. « Ce furent six années incomparables au cours desquelles j’ai d’abord dû m’établir en tant que nouveau joueur et grâce à la force de la communauté, j’ai même réussi à devenir capitaine du SK Rapid », a déclaré Schwab dans une émission de Rapid. « Cela n’a jamais été une tâche pour moi, mais toujours un honneur d’être avec Rapid et je suis sûr qu’à l’avenir nos chemins, sous quelque forme que ce soit, se croiseront à nouveau. »

Schwab porte le maillot vert et blanc depuis la saison 2014/15. En 241 matchs de compétition, il y a 51 buts et 51 passes décisives, il a également été le joueur régulier incontesté de l’année Corona 2020 (huit buts / huit passes) sous l’entraîneur Dietmar Kühbauer. Il n’a pas remporté de titre avec Rapid. Les pas énormes de l’ancien capitaine Steffen Hofmann lui semblaient parfois trop grands sur la place, mais l’effet d’intégration de Schwab dans les affaires quotidiennes a toujours été salué à Hütteldorf.

Le directeur sportif Zoran Barisic a négocié en vain jusqu’au bout. « Nous avons essayé tout ce qui était économiquement possible pour le garder au Rapid et sommes allés dans le cadre actuel de la couronne corona aussi loin que cela était encore possible pour nous en tant qu’association, à condition que cette raison », a déclaré Barisic. Schwab avait suscité des désirs en raison de sa classe et a opté pour le meilleur package global de son point de vue, a déclaré Barisic. « Bien sûr, nous acceptons sa décision, le remercions très sincèrement et serons toujours heureux de l’accueillir à Hütteldorf. »

Destination par Stefan Schwab encore inconnue

Les médias grecs ont rapporté un accord oral avec le PAOK. Schwab est donc attendu jeudi à Thessalonique pour achever les discussions finales et un contrôle médical. Le jeune père se verra présenter un contrat de trois ans à signer par le finaliste grec, un possible rival de Rapids lors de la prochaine qualification en Ligue des champions.

Son frère et conseiller n’a pas voulu exclure complètement ce scénario. « Mais cela n’a pas été décidé non plus. Nous voulons attendre de voir comment cela évolue aujourd’hui », a déclaré Roland Schwab. La situation à US Lecce joue ici un rôle. Schwab a une offre des Italiens du sud, mais ils pourraient déjà descendre en Serie B mercredi soir avec quatre points de retard sur Gênes. S’ils rattrapent au moins deux points, la décision concernant l’appartenance de Lecce à la ligue ne sera prise que lors du dernier tour de Serie A dimanche.

Un changement de joueur d’équipe à court terme (1 minute contre Uruguay / 2017) au PAOK semble donc plus évident – et plus explosif: il y a huit ans, Rapid et PAOK ont eu des émeutes entre les deux camps de supporters en qualification pour la Ligue Europa. Depuis lors, le club grec a été un drapeau rouge pour les fans du Rapid, qui sont devenus amis avec les rivaux du PAOK Panathinaikos Athènes.

Stefan Schwab: Données de performance par club