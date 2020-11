SK Rapid obtient un match nul tardif contre le Red Bull Salzburg

Le grand succès du septième tour de Bundesliga entre le Rapid et le Red Bull Salzburg s’est terminé par un match nul 1-1 dimanche. Sekou Koita a mis les invités en tête à la 29e minute, Christoph Knasmüllner a égalisé à la 85e minute pour le Hütteldorfer, qui a fait perdre aux « Bulls » leurs premiers points de la saison. En outre, la séquence de dix victoires consécutives de Salzbourg au titre des saisons s’est terminée.

Le Rapid a également réussi à faire amende honorable pour la débâcle à domicile 7-2 contre les champions en titre en juin dernier. Cependant, les verts-blancs n’ont remporté qu’une seule victoire sur les 20 derniers duels compétitifs avec les habitants de Mozart. Dans le tableau, les leaders de Salzbourg ont encore deux points d’avance sur l’équipe du Rapid, deuxième.

Leur entraîneur Dietmar Kühbauer a dû faire sans Marcel Ritzmaier (malade), Taxiarchis Fountas (fracture métacarpienne) et Filip Stojkovic (blessure à la main), entre autres. Ercan Kara et Yusuf Demir se sont d’abord assis sur le banc. À l’exception de Patson Daka (blessure musculaire), l’entraîneur de Salzbourg Jesse Marsch n’a pas eu de défaite majeure à se plaindre à son 47e anniversaire et après le 2: 6 en Ligue des champions contre le FC Bayern, il a fait sans une grosse rotation.

Koita tire Salzbourg en tête

Néanmoins, les habitants de la ville de Mozart ont eu de légers problèmes dans la phase initiale. Rapid était raisonnablement compact sur la défensive et mettait des piqûres d’épingle dans certaines situations urgentes. Cependant, les hôtes n’avaient aucune chance convaincante. Un tir de Knasmüllner était la proie sûre du gardien de but de Salzbourg Cican Stankovic (11e), Kelvin Arase (19e) et Dejan Ljubicic (21e) manquaient clairement le cadre.

Salzbourg est devenu dangereux pour la première fois lorsqu’un tir du virage de Mergim Berisha a été arrêté par le gardien Paul Gartler (23e). A partir de ce moment, les champions de la série ont dominé, le but à la 29e minute était la conséquence logique. Après une longue passe d’Albert Vallci, Dominik Szoboszlai a volé le ballon au milieu, Koita a marqué d’un tir direct. Six minutes plus tard, Berisha a raté l’occasion de porter le score à 2-0 pour Salzbourg, Gartler et Maximilian Ullmann ont uni leurs forces pour désamorcer son tir.

Choc rapide suite à une blessure de Ljubicic

Au début de la deuxième mi-temps, le Rapid a dû digérer le prochain revers – le capitaine Dejan Ljubicic s’est blessé à la cheville en commettant une faute sur Zlatko Junuzovic. Après cela, Salzbourg a laissé passer le ballon et ses adversaires, un nouveau but ne semblait plus qu’une question de temps, mais Koita (49e) et Andre Ramalho (52e) ont échoué à Gartler.

Après une heure, Demir et Kara sont arrivés sur le terrain et ont soudainement porté le jeu offensif des Rapids à un nouveau niveau. À la 62e minute, Kara a tiré dans le coin court après une passe de Demir, quelques secondes plus tard, Stankovic a apprivoisé un tir de Demir.

L’égalisation ultérieure par Knasmüllner apporte le point Rapid

Le jeu était de nouveau ouvert, et Salzbourg restait également dangereux, par exemple lorsque le remplaçant Masaya Okugawa avait une chance que Gartler détruit (74e). De l’autre côté, Kara a eu la chance d’égaliser, avec sa frappe après le travail préliminaire de Srdan Grahovac, Stankovic était sur place avec une défense du pied (83e).

Moins de deux minutes plus tard, l’égalisation méritée est tombée. Kara a servi Knasmüllner, qui a vaincu Stankovic avec un lob. Dans la phase finale, Salzbourg a titubé, mais Enock Mwepu a également trébuché avec une bonne contre-chance (92e). Il est resté avec une répartition finalement juste des points.

Bundesliga Autriche: Le tableau