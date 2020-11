SK Rapid – FK Austria Vienne: Regardez le Derby de Vienne en direct sur la télévision gratuite, la diffusion en direct et le téléscripteur en direct aujourd’hui

Le 331e Derby de Vienne a lieu ce dimanche, avec SK Rapid et Austria Wien qui s’affrontent une fois de plus pour la « domination de la ville ». Vous pouvez savoir où le cracker peut être vu sur la télévision gratuite, la diffusion en direct et le téléscripteur en direct SPOX.

Pas de vainqueur du 331e Derby de Vienne entre le Rapid et l’Autriche

La 331e édition du Derby de Vienne se termine sans vainqueur. Le Rapid et l’Autriche se sont séparés au stade Allianz avec un match nul 1-1. Thorsten Schick (7e) et Patrick Wimmer (19e) se sont occupés des buts.

Le Derby de Vienne devrait être passionnant. Le Hütteldorfer a pris les devants dès le début du match. Schick a pris un centre d’Ullmann directement par volée et n’a pas donné une chance au gardien autrichien Pentz. Mais les «violettes» n’ont pas tardé à répondre. Selon les normes, il y avait toujours un danger qui se cachait et cela était reconnu. Le centre de Sarkaria a finalement été utilisé par Wimmer, qui s’est cogné la tête pour égaliser. Alors il est entré dans les cabines.

En seconde période, Austria Wien a principalement mis des contre-accents toxiques, mais Gartler a gardé sa boîte propre. De l’autre côté, Rapid a tenté de mettre en scène l’attaquant Kara, auquel il a réussi de temps en temps. Le grand attaquant a échoué à cause de l’excellent Pentz. En conséquence, il y a eu une division des points. Rapid se classe troisième avec 18 points, l’Autriche est huitième avec dix points.

SK Rapid – FK Austria Wien Note finale: 1: 1

Buts: Schick (7e) ou Wimmer (19e)

SCR – FAK: Les six derniers duels

Date Accueil client Résultat Donc. 08.12.2019 SK Rapide Autriche Vienne 2: 2 Donc. 01.09.2019 Autriche Vienne SK Rapide 1: 3 Donc. 16.12.2018 Autriche Vienne SK Rapide 6: 1 Donc. 16.09.2018 SK Rapide Autriche Vienne 0: 1 Donc. 15.04.2018 Autriche Vienne SK Rapide 0: 4 Donc. 04.02.2018 SK Rapide Autriche Vienne 1: 1

SK Rapid – FK Austria: Où pouvez-vous voir le jeu à la télévision gratuite et en direct?

Le Derby de Vienne aura lieu exclusivement dimanche Ciel montré. Sur Sky Sport Autriche 1 ou. Sky Sport Autriche 1 HD Le jeu débutera à 17 heures, juste après la conférence des jeux LASK – Altach et WAC – Ried. De plus, le hit sera également diffusé à la télévision gratuite. Sur Sky Sport Autriche 1 on est même sans CielAbonnement gratuit, comme sur la page d’accueil de la station. L’accès gratuit sera activé à partir de 16 h 50.

Offres également pour les amateurs de streaming SkyGo en plus, la possibilité de suivre le match via PC, ordinateur portable ou téléphone portable.

SK Rapid Wien contre FK Austria Wien dans le téléscripteur en direct

Tous ceux qui n’ont pas accès à Ciel doivent rester sous la forme de notre SPOX-Livetickers toujours à jour Cliquez ici pour le ticker.

Rapid Vienne vs. FK Austria: les alignements

SK Rapide: Gartler – Ullmann, Hofmann, Barac, Stojkovic – Ritzmaier, Grahovac – Arase, Knasmüllner, Schick – Kara

Banque: Strebinger – Sonnleitner, Fountas, Kitagawa, Ibrahimoglu, Schuster, Demir

FK Autriche: Pentz – Suttner, Handl, Palmer-Brown, Teigl – Zwierschitz – Sarkaria, Jukic, Hahn, Wimmer – Pichler

Banque: Kos – Schösswendter, Sax, Monschein, Turgeman, Ebner, Fitz

Bundesliga: tableau après le 9e tour