SK Rapid doit se passer de Dejan Petrovic plus longtemps

Comme le rapporte SK Rapid, Dejan Petrovic ne sera probablement pas disponible pendant plus longtemps. Le milieu de terrain n’est plus disponible depuis début novembre et sera absent plus longtemps pour cause de maladie jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, ce n’est pas Sars-Cov-2 qui cause la maladie, mais la fièvre glandulaire de Pfeiffer.

Jusqu’à présent, le Slovène a disputé neuf matches de compétition à Hütteldorf, mais il restera pour le moment les seuls. Car, comme le club l’annonce également, la durée de l’absence pour cette maladie ne peut être déterminée.

Après le capitaine Dejan Ljubicic (cheville) et le jeune Dalibor Velimirovic (ligament croisé), il s’agit déjà de la troisième grave défaite au siège de Dietmar Kühbauer.