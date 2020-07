Sixless de Pittsburgh Knights banni des sports électroniques PUBG Mobile jusqu’en 2021

Brandon «Sixless» Cole Patterson a été banni des officiels PUBG Mobile tournois jusqu’à la fin de 2020. Le joueur a annoncé l’interdiction temporaire dans une vidéo YouTube intitulée «Pourquoi j’ai été banni de PUBG Mobile » plus tôt aujourd’hui.

Sixless était en compétition dans le PUBG Mobile World League (PMWL) West saison zéro en tant que remplaçant des Pittsburgh Knights. Les Chevaliers de Pittsburgh se sont bien comportés dans la ligue et occupent actuellement la quatrième place.

Dans la vidéo, Sixless a lu la déclaration officielle qu’il avait reçue de Tencent concernant l’interdiction.

Sixless a participé à la PUBG Mobile Les qualifications du Club Open (PMCO) sont partagées avec «un compte qu’il ne possédait pas pour une équipe avec laquelle il n’était pas affilié.» Le joueur l’a admis sur la vidéo et a déclaré qu’il avait disputé deux matches de qualification.

Sixless a ajouté qu’il «n’était pas au courant des règles» avant de dire qu’il aurait probablement dû le savoir puisque c’était l’une des règles «de base».

Selon la déclaration que le joueur a lue sur la vidéo, Tencent a déclaré que cela leur avait été signalé via « des captures d’écran, des messages dans le jeu et des flux en direct ». L’entreprise a estimé que cela était en «conflit direct avec la politique concurrentielle de PUBG Mobile Esports »et a par la suite banni le joueur de tous les tournois officiels jusqu’en 2021. Il ne participera plus non plus à la PMWL.

Dans la vidéo, Sixless est apparu imperturbable à propos de l’interdiction et a même versé de l’eau sur son visage à un moment donné pour représenter des larmes.

«Comme vous pouvez le voir, j’ai tellement pleuré depuis mon interdiction», a plaisanté Sixless. «Tant de larmes, tant de larmes!»

Sixless a poursuivi en disant qu’il allait jouer des classiques après la Ligue mondiale de toute façon, donc cette interdiction venait de faire progresser ses plans de quelques semaines. Le joueur a ajouté qu’il diffuserait désormais davantage en direct et continuerait également à participer à des mêlées.

Ni Tencent ni Pittsburgh Knights n’ont encore fait de déclaration publique concernant l’interdiction du joueur.

