Six lacs étudiés autour de Berlin: des bactéries résistantes détectées, l’eau urbaine en tête

Des bactéries résistantes aux antibiotiques ont été détectées dans six lacs étudiés autour de Berlin, avec un signal plus marqué dans les milieux urbains. C’est le constat d’une équipe de scientifiques basée à Berlin, qui a analysé de l’eau et des sédiments dans plusieurs plans d’eau de la capitale allemande et dans des régions voisines. Les échantillons issus de zones urbaines se distinguent par une diversité et une charge plus élevées de gènes de résistance, selon les résultats publiés dans la revue iScience.

L’étude ne se limite pas aux lacs. Les chercheurs ont aussi examiné l’entrée et la sortie d’une station d’épuration de Berlin, afin de comparer des environnements directement soumis aux rejets urbains avec des milieux plus éloignés des centres de population. Le tableau qui se dégage est cohérent: la contamination la plus forte se concentre là où l’eau est la plus exposée aux flux urbains, mais la résistance n’est pas cantonnée à la ville.

Des prélèvements d’eau et de sédiments menés à Berlin et dans trois Länder

Le protocole décrit repose sur l’analyse d’échantillons d’eau et de sédiments prélevés dans six masses d’eau situées à Berlin et dans des Länder adjacents, le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. En ciblant à la fois la colonne d’eau et les sédiments, les chercheurs cherchent à capter deux réalités complémentaires: ce qui circule et ce qui s’accumule.

Les scientifiques ont ensuite analysé les bactéries présentes dans ces échantillons. L’enjeu n’est pas seulement de repérer des bactéries, mais de caractériser la présence de gènes associés à la résistance aux antibiotiques. Dans ce type de travaux, ces gènes sont un indicateur central, car ils renseignent sur le potentiel de résistance au sein des communautés bactériennes, y compris lorsque les espèces exactes varient d’un site à l’autre.

Le choix de travailler sur plusieurs plans d’eau, répartis entre un grand centre urbain et des zones plus rurales, permet une comparaison directe entre des environnements soumis à des pressions humaines différentes. Cette comparaison est au cœur de l’article: elle sert à tester l’idée, souvent discutée dans la littérature scientifique, que les milieux urbains favorisent davantage la circulation et la sélection de résistances, via l’accumulation de rejets et de micro-organismes issus de multiples sources.

Les échantillons urbains affichent une plus forte diversité de gènes de résistance

Le résultat principal mis en avant est une diversité et une charge plus élevées de gènes de résistance aux antibiotiques dans les échantillons urbains. Autrement dit, les sites situés en contexte urbain ne se contentent pas de présenter des bactéries résistantes, ils concentrent aussi une gamme plus large de déterminants génétiques de résistance, et en quantité plus importante.

Cette différence entre l’urbain et le non-urbain structure la lecture des données: elle suggère que l’environnement urbain, par ses apports multiples et continus, crée des conditions plus favorables à la présence et au maintien de ces gènes. L’étude ne se contente pas d’un constat binaire, elle hiérarchise les lieux selon leur niveau de contamination observé, en situant les eaux urbaines au-dessus des autres milieux analysés.

Sur le plan sanitaire, ce type de résultat est suivi de près par les acteurs de santé publique, car la résistance aux antibiotiques est un problème qui dépasse le cadre hospitalier. Les milieux aquatiques peuvent servir de réservoirs et de zones d’échanges génétiques entre bactéries. L’étude, en se focalisant sur des lacs et sur des flux liés à l’assainissement, éclaire une partie de la chaîne environnementale où ces résistances peuvent se retrouver et circuler.

Station d’épuration à Berlin: l’entrée et la sortie parmi les points les plus contaminés

L’un des points saillants concerne la station d’épuration étudiée à Berlin. Les chercheurs ont analysé l’affluent (l’eau entrant dans la station) et l’effluent (l’eau en sortie). Selon les résultats rapportés, ces deux points figurent parmi les plus contaminés des sites examinés.

Ce constat attire l’attention pour une raison simple: une station d’épuration est précisément l’infrastructure chargée de réduire la charge polluante et microbiologique avant rejet. Voir l’entrée comme l’un des points les plus chargés n’a rien de surprenant, puisqu’elle concentre des eaux usées urbaines. Le fait que la sortie soit aussi signalée comme très contaminée rappelle que le traitement, même performant sur de nombreux paramètres, ne signifie pas nécessairement une élimination complète des bactéries résistantes ou des gènes de résistance.

L’étude ne détaille pas ici les procédés de traitement ni leur efficacité par étape, mais la comparaison entrée-sortie, intégrée au même travail que les analyses de lacs, sert de repère concret: les flux d’assainissement apparaissent comme un point de concentration majeur, en cohérence avec l’idée que les eaux urbaines sont les plus touchées.

Des lacs ruraux éloignés des villes ne sont pas épargnés

Le résultat le plus dérangeant, car il contredit une lecture trop simple, est la détection de bactéries résistantes dans des lacs ruraux situés loin des zones urbaines. L’étude souligne que la résistance ne se limite pas aux espaces densément peuplés, même si ces derniers concentrent la diversité et la charge les plus élevées.

Cette présence en milieu rural ouvre plusieurs pistes d’interprétation. Les résistances peuvent se diffuser par des connexions hydrologiques, par des apports ponctuels, ou par des mécanismes écologiques plus diffus. Dans les milieux aquatiques, les bactéries et leurs gènes ne respectent pas des frontières administratives ou des catégories simples comme urbain et rural. Les lacs sont des systèmes ouverts, influencés par leur bassin versant, leurs apports et leurs échanges avec d’autres masses d’eau.

Sans attribuer une cause unique, l’étude a le mérite de documenter un point essentiel: même loin des centres urbains, la résistance aux antibiotiques peut être détectée. Cela renforce l’idée que la surveillance ne peut pas se limiter aux seuls points noirs évidents. Les milieux perçus comme préservés peuvent aussi héberger des bactéries résistantes, ce qui complique la gestion du risque et la priorisation des contrôles.

Une publication dans iScience qui alimente le débat sur la résistance dans l’environnement

Le travail est publié dans iScience, une revue qui accueille des études interdisciplinaires. Cette publication s’inscrit dans un débat scientifique et public plus large: la résistance aux antibiotiques n’est pas seulement une question de prescriptions médicales, elle a aussi une dimension environnementale, avec des réservoirs potentiels dans l’eau, les sédiments et les flux liés à l’assainissement.

En ciblant à la fois des plans d’eau et une station d’épuration, l’étude propose une photographie comparative des niveaux de résistance observés dans différents contextes autour de Berlin. Le message principal reste net: les milieux urbains ressortent comme les plus chargés, mais la présence de résistances en milieu rural empêche de cantonner le phénomène à la seule ville.

Pour les décideurs, l’intérêt d’un tel travail tient aussi à sa capacité à orienter les priorités: mieux comprendre quels points du cycle de l’eau concentrent le plus de gènes de résistance, et à quel point ces éléments se retrouvent dans des environnements de loisirs ou de biodiversité comme les lacs. La question qui découle de ces résultats est moins de savoir si le phénomène existe, il est observé, que de déterminer comment limiter sa diffusion dans les milieux aquatiques, tout en améliorant la compréhension des mécanismes qui l’entretiennent.