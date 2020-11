Six États déclarent pour Trump alors que Biden prend New York, Columbia et Nouveau-Mexique

Joe Biden a été déclaré vainqueur de New York Columbia et du Nouveau-Mexique alors que Donald Trump a remporté plus de victoires dans le Nebraska, la Louisiane, le Wyoming, le Sud et le Dakota du Nord.À 21h HE, 2h GMT, une autre vague de sondages s’est clôturée lors de l’élection présidentielle américaine Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le restaurant cubain Versailles à Miami, en Floride (Photo: Getty) L’Associated Press a appelé les six victoires pour M. Trump et trois pour M. Biden presque immédiatement à la fermeture des bureaux de scrutin. Les derniers résultats en direct dans leur intégralité alors que Biden tente de retirer Trump de la Maison Blanche Pour remporter la présidence, un candidat doit remporter 270 voix électorales.Liste complète des États qui se sont déclarés pour chaque candidat: Donald Trump AlabamaArkansasIndianaLouisianaMississippiNebraska Dakota du NordOklahomaSouth DakotaWyoming Joe Biden ColumbiaNew YorkNew YorkNew YorkNew York ÎleVermontVirginie

