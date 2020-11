Six États déclarent pour Trump alors que Biden en prend quatre

Joe Biden a été déclaré vainqueur de New York, du Colorado, de la Colombie et du Nouveau-Mexique alors que Donald Trump a remporté plus de victoires dans le Nebraska, la Louisiane, le Wyoming, le Sud et le Dakota du Nord. Élection présidentielle américaine, y compris les principaux États swing de l’Arizona, du Michigan et du Wisconsin, où les votes sont toujours en cours de décompte.Biden sur 131 voix contre 92 de Trump Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le restaurant cubain Versailles à Miami, en Floride (Photo: Getty ) L’Associated Press a appelé les six victoires pour M. Trump et quatre pour M. Biden presque immédiatement à la clôture du scrutin. Qui remporte les élections américaines? Les derniers résultats en direct dans leur intégralité alors que Biden tente de destituer Trump de la Maison-Blanche Pour remporter la présidence, un candidat doit remporter 270 voix électorales. Victoires prévisibles Les États qui ont été déclarés jusqu’à présent n’ont produit aucun résultat choquant pour les deux côtés, mais le comptage est En cours dans des États clés tels que la Floride et l’Ohio, le décompte de la Floride a fourni une attente anxieuse aux partisans de Biden qui espéraient une victoire rapide dans l’État du swing. Son avance initiale dans les sondages a diminué et il semblait plus certain que le président Trump allait de l’avant. ont déclaré pour chaque candidat: Donald Trump AlabamaArkansasIndianaLouisianaMississippiNebraskaDakota du NordOklahomaSouth DakotaWyoming Joe Biden Colorado ColumbiaConnecticutDelawareMarylandMassachusettsNew JerseyNew MexicoNew YorkRhode IslandVermontVirginie

