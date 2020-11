2020-11-01 07:00:13

Sir Sean Connery est mort paisiblement dans son sommeil comme il le souhaitait, a révélé sa veuve Micheline.

Sir Sean Connery est mort paisiblement dans son sommeil comme il le souhaitait.

L’acteur de James Bond est décédé cette semaine à l’âge de 90 ans après une longue maladie et sa veuve Micheline a rappelé à quel point ses derniers mois avaient été affligés par son diagnostic de démence mais il a obtenu son « dernier souhait » de « s’éloigner sans chichi ».

Parlant de ses derniers mois, le peintre a déclaré: « Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible. J’étais avec lui tout le temps et Il s’est juste échappé. C’était ce qu’il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a eu son dernier souhait de s’évanouir sans faire d’histoires. »

Et Micheline – qui était la deuxième épouse de Sean, l’épousant en 1975 – a rendu hommage à Sean, qu’elle appelait «un modèle d’homme».

Elle a déclaré au journal Mail on Sunday: « Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. Il était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est allé paisiblement. »

Depuis l’annonce de sa mort, de multiples hommages ont afflué pour Sean.

Une déclaration publiée par les producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson disait: « Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – «Le nom de Bond… James Bond» – il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous serons je lui en suis éternellement reconnaissant. »

Tandis qu’une déclaration publiée par BAFTA ajoutait: « Nous sommes très désolés d’apprendre la mort de la légende britannique du théâtre Sir Sean Connery. Il était boursier BAFTA, récipiendaire d’un prix spécial BAFTA et a remporté le titre de meilleur acteur BAFTA en 1988 pour ‘The Name Of La rose.' »

Sean laisse dans le deuil sa femme Micheline Roquebrune, 91 ans, et son fils Jason Connery, 57 ans.

Mots clés: Sir Sean Connery, Micheline Roquebrune, Jason Connery Retour au flux