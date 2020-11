Sir Sean Connery est décédé la nuit dernière à l’âge de 90 ans

La famille de Sir Sean Connery ont fait savoir au monde que l’acteur est décédé à l’âge de 90 ans. Le premier acteur à jouer James Bond sur grand écran, dans sept films, il était si impressionnant dans le rôle qu’Ian Fleming a écrit une trame de fond écossaise dans le personnage dans les romans suivants . Parmi les autres films notables de sa longue carrière, citons un rôle oscarisé dans Les Incorruptibles, ainsi que des performances vedettes dans La chasse à octobre rouge, le nom de la rose, les bandits du temps, Indiana Jones et la dernière croisade, Highlander, Highlander 2, The Rock et son chant du cygne, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires où il a joué le personnage classique de pulpe victorienne Allan Quartermain. Sir Sean Connery a reçu son titre de chevalier de Reine Elizabeth II au palais de Holyrood en 2000.

Né dans une famille ouvrière à Edimbourg en 1930, il quitte l’école à 13 ans sans diplôme et devient laitier, entrepreneur de pompes funèbres et briqueteur avant de rejoindre la Marine, puis chauffeur de camion, sauveteur et mannequin, se tournant vers la musculation. , mais a refusé une offre de jouer pour Manchester United en faveur de la scène. Participer à Mr Universe l’a vu également auditionner pour la comédie musicale South Pacific. Cela a conduit à des rôles mineurs dans le cinéma et la télévision, y compris un gangster dans le classique de la BBC Dixon de Dock Green. C’est la BBC qui lui a donné sa première piste, en tant que boxeur dans le drame Blood Money, quand Jack Palance retiré. Cela a conduit à plus de films, et à être le cas par James Bond, sur la recommandation de Dana Brocoli, femme à produirer Cubby Brocoli, qui avait acheté les droits d’obligation, contre la volonté d’Ian Fleming, qui le voyait comme un « cascadeur envahi par la végétation ». Il a changé d’avis après Dr Non a été libéré.

Cinq films plus tard, il a refusé Sur le service secret de Sa Majesté, revenir pour Les diamants sont éternels pour un montant record, que Connery a utilisé pour créer le Scottish International Education Trust. Après que Roger Moore ait joué le rôle de Bond, Connery reviendrait une fois de plus pour Ne jamais dire jamais après avoir perdu beaucoup d’argent dans un accord foncier espagnol.

Entre les obligations, il a principalement choisi des rôles de soutien, comme son plus excellent tour d’Agamemnon dans Terry Gilliamde Bandits du temps et remporter un BAFTE pour avoir joué Guillaume de Baskerville, en Umberto Eco ‘s Le nom de la rose. Cela conduirait à jouer le seul flic irlandais de New York avec un accent écossais, dans The Untouchables, lui gagnant un Oscar du meilleur second rôle.

Dans Indiana Jones et la dernière croisade, il a joué le père de Harrison Ford, bien qu’il n’ait que 12 ans de plus. Et il y eut un clin d’œil entendu à James Bond, aux côtés de Nicholas Cage dans The Rock, où il était un agent secret britannique emprisonné pendant des décennies.

Aussi bien que La chasse à octobre rouge, The Russia House, Highlander, Highlander 2 et Piégeage il jouerait le rôle d’Alan Quartermain dans La Ligue des messieurs extraordinaires, ce qui l’a aigri sur l’expérience cinématographique et l’a laissé refuser le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux en 2006,

Sir Sean Connery a quitté l’Écosse – et le Royaume-Uni – devenant un célèbre exilé fiscal, après son succès, bien qu’il soutienne toujours l’indépendance écossaise, tant financièrement que vocalement, ce qui a également soutenu une chevalerie longtemps retardée. Il s’est retiré dans ses maisons en Espagne, au Portugal et aux Bahamas, avec sa seconde épouse, l’artiste Micheline Roquebrune. Sa dernière apparition publique remonte à 2012, lorsqu’il s’est avéré soutenir Andy Murray à l’US Open. Il laisse dans le deuil son fils Jason Connery, de sa première femme, l’acteur Diane Cilento. Sir Sean Connery est décédé la nuit dernière dans son sommeil, après avoir été malade pendant un certain temps, dans sa maison des Bahamas.

Voir aussi Ce casque Sennheiser de haute qualité à dos ouvert est 27% de réduction aux États-Unis Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!