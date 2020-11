Sir Robbie Gibb siégera au panel gouvernemental pour examiner l’avenir de la charge

Le gouvernement a ouvert des négociations avec la BBC sur le coût de la redevance – tout en nommant un comité chargé de décider si la redevance devrait être complètement supprimée.Le secrétaire à la Culture Oliver Dowden a demandé à la BBC de soumettre une offre pour le niveau de la redevance. le radiodiffuseur estime qu’il doit servir le public, pour une période de cinq ans à compter de 2022.Mais lorsque la charte royale actuelle de la BBC prendra fin en 2027, le gouvernement pourrait réformer ou mettre fin à la taxe obligatoire.Le bulletin télévisé de i: ce que vous devriez regarder ensuite Les ministres ont nommé un groupe de dix membres pour examiner l’avenir à long terme de la radiodiffusion de service public au Royaume-Uni, pour déterminer si les frais de licence sont toujours une charge appropriée à l’ère des abonnements au streaming numérique et pour déterminer si Channel 4 devrait être privatisée.Gibb et Grade sur le panelLes membres du panel incluent Sir Robbie Gibb, directeur des communications de Theresa May et un ancien dirigeant de la BBC, qui a accusé le diffuseur Lord Grade of Yarmouth, ancien président de la BBC et Nicola Mendelsohn, vice-président de Facebook pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, siégeront également au panel.Le dirigeant de la télévision Michael Grade met en garde le gouvernement contre l’abolition des frais de licence (Photo: Getty) Lord Grade pense qu’une BBC dépendant de l’abonnement devrait abandonner nombre de ses engagements de programmation de service public.BBC demande une augmentation des droits de licence La BBC devrait demander des fonds supplémentaires au gouvernement afin de rétablir les droits de licence gratuits pour le Le diffuseur aurait besoin de 250 millions de livres supplémentaires pour couvrir les pertes résultant de la décriminalisation du non-paiement de la redevance, si les ministres vont de l’avant avec les plans de mise en œuvre de ces propositions. Les ministres seront invités à trouver plus de liquidités pour financer les ambitions de service mondial de la BBC. Le gouvernement veut que la BBC génère plus de revenus commerciaux pour alléger le fardeau des payeurs de redevances. Oliver Dowden, secrétaire à la Culture, a déclaré: «Nous faisons aujourd’hui un pas en avant dans notre feuille de route pour la réforme de la BBC et entamons des négociations pour nous mettre d’accord le coût d’une licence de télévision à partir de 2022 afin qu’elle offre aux payeurs le meilleur rapport qualité-prix. »« Nous réunissons également des experts des industries des médias et de la technologie pour aider à façonner l’avenir du système public de radiodiffusion et explorer les réformes nécessaires pour assurez-vous qu’il est moderne, durable et efficace. »Un porte-parole de la BBC a déclaré:« Nous saluons l’engagement du gouvernement à mener un processus ouvert et transparent. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement pour obtenir le bon règlement de financement pour la BBC et son public. »

