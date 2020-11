Sir Keir Starmer qualifie la querelle de Downing Street de «  pathétique  » et exige que le gouvernement se ressaisisse

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a dénoncé la querelle de Downing Street comme étant «pathétique» et a appelé l’équipe de Boris Johnson à se ressaisir.Les partis de l’opposition se sont alignés pour accuser le Premier ministre de permettre des affrontements au sein du gouvernement pour détourner l’attention des tâches de lutte. La crise des coronavirus et la négociation d’un accord commercial avec l’Union européenne. Le bulletin d’information politique i a coupé le bruitSir Keir a déclaré que des millions d’électeurs «se gratteraient la tête, disant ce qui se passe sur terre». Il a déclaré à LBC: «Nous sommes au milieu d’une pandémie, nous sommes tous inquiets pour notre santé et nos familles, nous sommes tous inquiets pour notre travail, et tout le monde se chamaille derrière la porte du numéro 10. «C’est pathétique. Rassemblez-vous, concentrez-vous sur le travail à accomplir. »Dysfonctionnel Sir Ed Davey, le chef libéral-démocrate, a déclaré:« Depuis le début de cette pandémie, le numéro 10 a basculé d’une crise à l’autre. Ils ont pris une mauvaise décision après une mauvaise décision, donc ce ne sera une surprise pour personne que l’équipe de Boris Johnson soit aussi dysfonctionnelle. « Nous avons besoin que les gens au cœur du gouvernement se concentrent sur la crise des coronavirus, pas sur les luttes intestines. » En savoir plus Les hauts conservateurs exhortent Boris Johnson à nommer le chef de cabinet qui porte un « pantalon de grand garçon » Kirsten Oswald, la dirigeante adjointe du SNP à Westminster, a déclaré: « C’est une distraction honteuse que les hauts dirigeants du gouvernement conservateur perdent du temps à se battre entre eux – lorsque la vie et les moyens de subsistance des gens sont menacés. »« Le fait que les plus hauts conseillers politiques de Boris Johnson soient occupés à mener une guerre civile conservatrice pour leurs postes hautement rémunérés et financés par les contribuables, tandis que le Royaume-Uni est frappé par la pire crise sanitaire et économique en décennies, vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce gouvernement conservateur arrogant, incompétent et égoïste. «C’est une pagaille totale. Ils auraient honte s’ils avaient une once de décence.

