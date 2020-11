Sir Keir Starmer parle de relation difficile avec son père dans une interview personnelle de Desert Island Discs

Sir Keir Starmer a parlé de sa relation troublée avec son père et sa mère souffrant de maladies chroniques, dans une interview de grande envergure pour l’émission Desert Island Disc de la BBC Radio 4.Le dirigeant travailliste a également révélé son amour de la musique Northern Soul et a choisi un titre mettant en vedette Stormzy – l’artiste qui a soutenu la candidature de l’ancien chef Jeremy Corbyn aux élections générales. Dernières nouvelles et analyses du bulletin iSir Keir a admis qu’il n’était pas proche de son père, qu’il a décrit comme un homme « difficile ». Cependant, il a dit que son père se souciait profondément de lui. sa mère, Joséphine, qui souffrait de la maladie de Still, une maladie auto-immune débilitante qui finit par lui voler la parole et le mouvement. «Nous n’étions pas proches» «Je ne parle pas souvent de mon père. C’était un homme difficile, un homme compliqué. Il s’est gardé pour lui. Il n’aimait pas particulièrement socialiser, donc il ne sortirait pas vraiment beaucoup », a déclaré Sir Keir à la présentatrice Lauren Laverne.« Mais il travaillait incroyablement dur. Il a travaillé toute sa vie comme fabricant d’outils dans une usine. «De plus, il avait cet engagement et ce dévouement absolus envers ma mère. Ma mère a été très, très malade toute sa vie et mon père connaissait exactement les symptômes de tout ce qui pourrait mal tourner avec ma mère. « Il a arrêté de boire complètement au cas où il aurait besoin d’aller à l’hôpital avec elle. » Je ne dirait pas que nous étions proches. J’ai compris qui il était et ce qu’il était. Mais nous n’étions pas proches. Et je le regrette. Lire la suite Lee Cain démissionne: après des mois de messages chaotiques sur Covid, le chaos à Downing Street compte d’autant plus Sir Keir a ajouté: «En tant que jeunes enfants, nous avons passé beaucoup de temps dans et hors des unités à forte dépendance avec ma mère en pensant que nous allions de la perdre. « Je me souviens d’une occasion, quand j’avais environ 13 ou 14 ans, mon père m’a téléphoné de l’hôpital et m’a dit: » Je ne pense pas que maman va réussir, tu le diras aux autres? « » Et c’était difficile . C’était vraiment difficile. Nous avons donc vécu cela en famille. »L’une des chansons qu’il a choisies était« Welcome to My World »de Jim Reeves, qui était la préférée de sa mère. L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn arrive chez lui au nord de Londres. M. Corbyn a été suspendu du parti après que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a constaté qu’il avait enfreint la loi sur l’égalité dans sa gestion de l’antisémitisme. (Photo: PA) Northern Soul Le chef de l’opposition a également opté pour «Out on the Floor» de Dobie Gray comme l’un des disques qu’il emporterait avec lui s’il était rejeté. «J’adore Northern Soul», a-t-il poursuivi. «Cela me rappelle, quand je suis sur mon île, mes, en quelque sorte, mes débuts à Londres avec un groupe d’amis dans un appartement vraiment sale au-dessus d’un sauna et d’un salon de massage qui gardaient des heures intéressantes.» Cela évoque une époque particulière de ma vie. « Fan d’Arsenal, il a choisi un ballon de football comme l’un de ses éléments essentiels et l’a associé à l’hymne anglais » Three Lions « de Badiel et Skinner. » Pour vraiment apprécier cette chanson, il fallait être à Wembley dans la foule – j’étais dans le palier supérieur – pour la demi-finale de l’Euro 96 lorsque nous affrontons l’Allemagne et pour que tout le stade saute de haut en bas, basculant vers cela. »Son choix final était une couverture de ‘ Bridge over Troubled Water ‘par Artists for Grenfell, qui présente le grime artiste Stormzy, soutenu par Corbyn. Malgré la politique de parti, a-t-il dit, le morceau a servi de « rappel sur ce qu’est vraiment la politique », ajoutant qu’il a choisi Stormzy « parce que mes enfants J’adore Stormzy et ça me rappellera mes enfants. »Brexit regrette Le travail a été prévenu qu’il risque de perdre un grand nombre de membres à la suite de la décision d’évincer Corbyn en raison des commentaires de l’ancien dirigeant concernant un examen officiel des allégations d’antisémitisme au sein du parti, lui a demandé s’il avait été informé des pistes à sélectionner pour son évasion fantastique, Starmer a répondu: «Ce sont entièrement mes propres choix. Si vous rencontrez quelqu’un que je connais depuis longtemps, ils vous diront que c’est la véritable liste de Keir Starmer. Lire la suite Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, appelle le Royaume-Uni à « réduire » la langue du Brexit – ou à ne risquer aucun accord L’ancien secrétaire fantôme du Brexit a également admis que la position du parti sur le Brexit « avait été très négative » dans le nord de l’Angleterre et dans les Midlands, et a finalement conduit à l’effondrement du mur rouge travailliste lors des élections de 2019. «Je dois accepter cela», dit-il. «Et c’est un défi de taille. De toute évidence, il a été reçu différemment en Écosse – il n’y a jamais eu de position facile pour notre parti lors de cette élection.

