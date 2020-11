Sir Keir Starmer accuse Jeremy Corbyn d’avoir «  sapé  » son plan pour un nouveau départ travailliste après l’antisémitisme

Sir Keir Starmer a accusé Jeremy Corbyn d’avoir «sapé» ses efforts pour sortir le parti travailliste du problème de l’antisémitisme.Dans certains de ses commentaires les plus forts sur la question, le dirigeant travailliste a affirmé que son prédécesseur avait «reculé» ses efforts pour faire un nouveau départ à la suite du rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit. S’exprimant lors de la conférence du mouvement ouvrier juif dimanche, Sir Keir a déclaré: «Nous ne sommes ici qu’à cause de la réponse de Jeremy à la commission… Nous avons été retardés par ce que Jeremy a fait en réponse à la commission. »Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il s’était fixé un test que« le succès ne sera que lorsque tout le monde dans nos communautés juives se sentira en sécurité dans notre parti. Quand ceux qui sont partis se sentent en sécurité pour rentrer si c’est ce qu’ils veulent faire. »Engagement Il a ajouté:« J’ai senti qu’au cours des six à sept derniers mois, nous avions lentement fait des pas dans cette direction. Nous avions mis en place de meilleurs processus, nous avions commencé à avoir l’engagement dont nous avions besoin. «Je voulais que la publication du rapport de l’EHRC soit un moment décisif où nous pourrions passer à la partie réparatrice de l’exercice. Lire la suite Angela Rayner dit que le parti travailliste est prêt à suspendre des « milliers et des milliers » de membres pour antisémitisme Sir Keir a déclaré que lui et son équipe avaient passé du temps dans les jours précédant la publication du rapport de l’EHRC le mois dernier à préparer un plan d’action pour zéro tolérance de l’antisémitisme au sein du parti. Mais lorsque le rapport a été publié, M. Corbyn a publié une déclaration disant que le problème au sein du parti avait été exagéré. Il a ensuite été suspendu du Parti travailliste, bien que son adhésion ait été rétablie plus tôt ce mois-ci. M. Corbyn reste suspendu des rangs parlementaires du Labour et doit actuellement siéger en tant que député indépendant.L’ancien chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, quitte son domicile le 18 novembre à la suite de l’annonce de la révocation de son whip pour les commentaires qu’il a tenus à la suite du rapport de l’EHRC (Photo: Getty) «Déçu» Sir Keir a déclaré: «Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai été déçu de la réponse de Jeremy Corbyn. Parce que les mots qu’il a utilisés, ce qu’il a dit venant de l’ancien chef du Parti travailliste en réponse à ce rapport, étaient à peu près aussi mauvais que possible. Il a déclaré que la réponse de M. Corbyn «m’avait sapé et ce que j’essayais de réaliser». Le dirigeant travailliste a été confronté à la colère des partisans de M. Corbyn pour avoir refusé le whip du parti à son prédécesseur, y compris lors de certaines réunions du parti travailliste de circonscription qui ont tenu des votes appelant à Sir Keir s’est dit «déterminé» à traiter cette question, mais a promis que son plan d’action en réponse au rapport de l’EHRC serait en place avant la date limite du 10 décembre.