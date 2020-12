Sir Clive Woodward lance une attaque époustouflante sur l’état actuel du jeu, Eddie Jones

Rugby Union risque de perdre de jeunes fans au cricket si les entraîneurs ne sortent pas le jeu de son ornière actuelle, selon l’ancien entraîneur anglais Sir Clive Woodward.

Le vainqueur de la Coupe du monde a visé l’entraîneur actuel de l’Angleterre, Eddie Jones, qui a affirmé que les préoccupations concernant l’état du jeu étaient alarmistes et idiotes.

Selon Woodward, le jeu a « parcouru un long chemin dans le mauvais chemin ».

« Beaucoup trop [matches] sont des bâillements complets, ponctués de façon perverse par des moments passionnants occasionnels qui vous font vous demander ce qui se passait sur terre dans les 79 autres minutes », a-t-il écrit dans son Courrier quotidien colonne.

« Pour la première fois que je me souvienne, les équipes possédant la meilleure possession ne veulent plus du ballon. Les équipes avec des coureurs et des contre-attaquants sensationnels ont pratiquement renoncé à faire ce qu’elles font de mieux.

Sir Clive Woodward n’est pas impressionné par l’état actuel de l’union de rugby (Getty)

« Les gens ne paient pas beaucoup d’argent pour regarder ces absurdités et si nous étions autorisés à assister aux matchs, ils sensibiliseraient les équipes et les joueurs. En fin de compte, le consommateur est roi et le rugby doit s’en souvenir.

« La comparaison avec certains des brillants cricket, golf et football que j’ai regardés à la télévision au cours des huit derniers mois difficiles n’aurait pas pu être plus surprenante. »

Woodward a souligné la règle des huit substituts comme l’un des changements qui ont diminué le produit et a appelé des entraîneurs tels que Jones à renverser la tendance.

« Je commence à penser que nous devons revenir aux remplacements pour blessures uniquement, même si cela doit être étroitement organisé car cela pourrait donner lieu à des abus », a-t-il déclaré.

«Le rugby doit se tourner vers des entraîneurs inventifs – comme Eddie – qui peuvent sortir des sentiers battus pour nous aider à revenir sur la bonne voie.

« S’ils mènent, les joueurs suivront. »