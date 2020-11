Sir Cliff Richard a envisagé d’embaucher un médium pour parler à son père décédé

2020-11-03 11:00:15

Sir Cliff Richard a envisagé d’engager un médium pour parler à son défunt père.

Sir Cliff Richard a envisagé d’engager un médium pour parler à son défunt père.

La star de ‘Summer Holiday’ a rappelé comment il voulait trouver quelqu’un qui pourrait l’aider à parler à son père, décédé alors que Cliff n’avait que 21 ans, mais il a finalement été découragé par le bassiste Brian ‘Licorice’ Locking.

Dans son autobiographie, « The Dreamer », il a déclaré: « Chaque jour, papa me manquait tellement. En Australie, j’avais vu une publicité pour un média. J’ai mentionné que je pensais trouver un média pour essayer de parler. à papa. Réglisse était horrifiée. « C’est une idée terrible! » me dit-il. ‘Vous rendez-vous compte à quel point c’est dangereux? C’est expressément interdit dans la Bible!’ »

Pendant ce temps, Cliff avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’aurait jamais traversé les dernières années sans sa foi chrétienne, après avoir été accusé d’abus sexuels historiques en 2014 pour lesquels il a fait l’objet d’une enquête pendant deux ans mais n’a jamais été inculpé.

Il a dit de sa religion: « Je peux seulement dire que c’est la chose principale qui m’a aidé à traverser les quatre dernières années. N’ayant aucune foi m’aurait laissé désespérément perdu et dans le noir. Mes bons amis étaient toujours là pour moi et je n’ai pas pu Je n’ai pas non plus fait sans eux.

« Mais à la fin, quand vous dites bonne nuit et que vous fermez les yeux, il n’y a personne d’autre que vous. Mais pour moi, il y avait quelqu’un. Je ne me suis jamais senti négligé ou ignoré par Dieu. Et c’était un facteur majeur. Je crois que c’est Dieu. présence qui vous fait voir à quel point les autres sont engagés envers vous.Avec ce que j’ai vécu, il aurait été facile de devenir égocentrique.

«Mais je croyais que la bonté dont parlait Jésus me permettait de voir que mes amis et ma famille – et mes fans – étaient très préoccupés par moi. Il y avait vraiment des moments où je ne pouvais pas arrêter de pleurer et de penser, mon Dieu, je vais passer à travers ça . «

Mots clés: Sir Cliff Richard Retour au flux