Singer change Twitter pour Drake Campana! – .

Le chanteur et acteur Drake Bell a surpris les fans en changeant de nom, mais il y a une chose qui déroute les gens: c’est mexicain. Rencontrez Drake Campana.

Drake Bell est devenu célèbre pour la première fois en tant que star de Drake et Josh de Nickelodeon et est devenu un nom connu depuis.

Hier, cependant, les fans ont remarqué un changement dans sa présence sur les réseaux sociaux. Le chanteur a changé ses noms d’utilisateur Twitter et Instagram en Drake Campana avec un drapeau mexicain. Campana est l’espagnol pour cloche, au fait.

On ne sait pas jusqu’à présent s’il a légalement changé son nom de Drake Bell à Drake Campana, car son véritable pseudo est toujours Bell sur les réseaux sociaux.

Photo par Medios y Media / Getty Images

Pourquoi a-t-il changé de nom?

Bien que le chanteur n’ait pas publié de déclaration sur le changement de nom, il fait de la musique en espagnol depuis 2019, ce qui explique pour beaucoup la raison pour laquelle il a changé Drake Campana sur Bell.

Ses réseaux sociaux sont entièrement en espagnol depuis novembre de l’année dernière lorsqu’il a tweeté une traduction en espagnol de: «Mes réseaux sociaux ne seront plus qu’en espagnol, plus en anglais.»

mes réseaux sociaux seront désormais uniquement en espagnol, plus en anglais – Drake Campana 🇲🇽 (@DrakeBell) 17 novembre 2019

Le dernier album de Drake Bell sorti en anglais remonte à 2014 et ne se serait vendu qu’à 2000 exemplaires la première semaine. Sa musique espagnole a cependant fait mieux, avec des chansons comme Fuego Lento et Diosa devenant ses deux chansons les mieux classées sur Spotify avec des flux dans les millions.

Cependant, le nom Spotify de Drake Bell n’a pas encore changé pour Campana.

Un fan a tweeté: «Drake Bell est à la mode parce qu’il a changé son nom pour Drake Campana, a déménagé au Mexique, et maintenant n’écrit et chante que des chansons espagnoles parce qu’il est apparemment plus populaire là-bas.»

Il n’est pas confirmé que le chanteur a déménagé au Mexique ou qu’il a changé son nom en Drake Campana pour attirer les fans mexicains, mais cela ne serait pas une surprise car il a publié des mèmes sur Instagram l’année dernière en plaisantant sur son attention. sur le Mexique au lieu de l’Amérique.

La réaction de Twitter au changement de nom de Drake Bell

Le changement de nom en Drake Campana a suscité beaucoup de confusion de la part de Twitter:

Drake Bell a fait QUOI – sarah lugor !! (@sarahlugor) 19 novembre 2020

Drake Bell changer son nom pour Drake Campana et ne faire de la musique qu’en espagnol et tweeter uniquement en espagnol est peut-être la chose la plus étrange qui se soit produite cette année – Nikki Nasty (@nicolerafiee) 19 novembre 2020

Au milieu de la confusion, il y avait des signes de soutien pour Drake Bell / Campana:

Comme c’est Twitter, certaines personnes en ont profité pour créer des mèmes à partir de la situation:

