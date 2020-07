Sinclair Broadcast Group ne diffusera pas de faux rapport blâmant Fauci pour la pandémie de COVID-19

Sinclair Broadcast Group ne diffusera pas de reportage préparé pour l’émission télévisée hebdomadaire d’Eric Bolling qui blâme à tort Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, pour avoir créé la pandémie COVID-19.

Dans une série de tweets lundi, la société de radiodiffusion – qui possède, exploite ou fournit des services à 191 stations de télévision locales à travers le pays – a déclaré qu’il ne serait pas «approprié» de diffuser un segment préparé pour l’émission du commentateur conservateur, «America This Week », avec une interview de Judy Mikovits, une chercheuse discréditée qui a épousé de fausses déclarations sur la pandémie dans la vidéo virale sur la théorie du complot« Plandemic ».

«Après un examen plus approfondi, nous avons décidé de ne pas diffuser l’interview avec le Dr Mikovits. Bien que le segment comprenait un expert pour contester le Dr Mikovits, étant donné la nature des théories qu’elle a présentées, nous pensons qu’il n’est pas approprié de diffuser l’interview », a déclaré la société dans une série de tweets lundi. «Nous réitérons également notre appréciation pour tout ce que le Dr Fauci et son équipe ont accompli pour la santé et le bien-être des Américains et des gens du monde entier.

Lire aussi: Le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O’Brien, a COVID-19

Sinclair avait initialement prévu de diffuser l’épisode au cours du week-end, comme indiqué pour la première fois par CNN, mais le groupe de diffusion a ensuite retardé le faire, annonçant samedi qu’il éditerait le segment pour inclure «d’autres points de vue et fournir un contexte supplémentaire». Mais à partir de lundi, Sinclair a complètement abandonné le segment.

Dans le segment que Sinclair avait initialement prévu de diffuser, Mikovits a déclaré à Bolling que Fauci avait «fabriqué» et expédié le coronavirus à Wuhan, en Chine – une accusation sans fondement que Bolling ne repoussait pas de manière significative – tandis qu’un graphique à l’écran disait également: «Le Dr. Fauci Create COVID-19? »

Selon Media Matters, avant que Sinclair n’annonce la suppression de l’épisode lundi, le segment a déjà été diffusé sur au moins une station locale en Virginie-Occidentale.

Après un examen plus approfondi, nous avons décidé de ne pas diffuser l’entrevue avec le Dr Mikovits. Bien que le segment comprenait un expert pour contester le Dr Mikovits, étant donné la nature des théories qu’elle a présentées, nous pensons qu’il n’est pas approprié de diffuser l’interview. – Sinclair Broadcast Group (@WeAreSinclair) 27 juillet 2020