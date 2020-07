Sinan Bakis passe d’Admira Mödling à Heracles Almelo

Sinan Bakis quitte Admira Mödling et rejoint Heracles Almelo. Le club néerlandais a maintenant officiellement annoncé le transfert.

Plus récemment, le directeur sportif Ernst Baumeister avait qualifié l’offre d’Almelo de «ridicule», apparemment il était désormais possible de s’entendre: Sinan Bakis déménage en Eredivisie. « Heracles Almelo est un bon club pour moi », a déclaré Bakis sur le site Web du club. « Je pense et j’espère franchir la prochaine étape ici. J’ai hâte de jouer dans le stade, de marquer des buts et de célébrer des victoires », a déclaré Bakis sur le site Web du club.

Le directeur technique Tim Gilissen espère également un coup de pouce dans l’équipe: « Sinan est un joueur qui correspond bien au profil que nous recherchons. Bien sûr, vous regardez les buts et l’âge, mais aussi la façon de jouer. Sinan est un joueur d’équipe qui travaille dur et peut marquer des buts de plusieurs manières. Avec sa grande expérience et ses qualités spéciales, il peut beaucoup aider notre équipe. »

Avec cela, Admira Wacker Mödling perd le meilleur attaquant de la saison dernière. Bakis a quitté le Bursaspor pour Admira Wacker en 2018. L’avant-centre a marqué 17 buts et une passe en 55 matchs dans la ville du sud.