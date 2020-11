Simona Halep, n ° 2 mondiale, testée positive au COVID-19 – Tennis

in

La numéro deux mondiale Simona Halep a été testée positive pour le nouveau coronavirus et se remet bien de ses symptômes bénins. « Salut à tous, je voulais vous faire savoir que j’ai été testé positif au COVID-19 », a déclaré samedi le Roumain de 29 ans sur Twitter. «Je suis auto-isolant à la maison et je me remets bien de symptômes bénins.

«Je me sens bien … nous allons traverser ça ensemble.»

L’ancien numéro un mondial ne s’est pas rendu à New York pour le Grand Chelem de l’US Open de cette année en raison de problèmes de santé liés à la pandémie.

Halep, qui a remporté l’Open de France en 2018 et est le champion en titre de Wimbledon, a fait le déplacement à Paris pour le Grand Chelem sur terre battue, mais s’est incliné devant l’éventuel champion Iga Swiatek au quatrième tour à Roland Garros ce mois-ci.

Le Women’s WTA Tour a un tournoi prévu en Autriche à partir du 9 novembre, mais Halep avait déclaré que sa saison 2020 était terminée après sa défaite à Roland-Garros.

