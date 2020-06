Simon Black et Jonathan Brown intronisés au Temple de la renommée du football australien

Les anciens champions des Lions de Brisbane, Jonathan Brown et Simon Black, ont été ajoutés à l’effectif de 2020 intronisé au Temple de la renommée du football australien.

Le duo Matthews faisait partie intégrante du célèbre triomphe des Lions sous la direction de Leigh Matthews et a reçu ses honneurs à la télévision en raison de la pandémie de coronavirus empêchant le traditionnel gala officiel.

Ils rejoignent l’ancienne star de St Kilda, Lenny Hayes, en tant qu’intronisés en 2020, tandis que l’icône d’entraîneur de Hawthorn, John Kennedy, a été élevée au statut de légende.

Brown, dont le père Brian a joué pour Fitzroy et Essendon, a rejoint Brisbane en tant que recrue père-fils et n’a pas eu de disposition dans son premier match.

Mais il est devenu l’un des attaquants clés les plus imposants de l’AFL, avec 594 buts en 256 matchs, et était surtout connu pour son courage remarquable.

Les noirs et les bruns ont passé la majorité de leur carrière dans l’AFL à faire la queue les uns aux autres pour les Lions (Getty)

« C’est un sentiment écrasant », a déclaré Brown à propos de son intronisation.

« Dieu merci, ma carrière n’a pas suivi les traces de mon premier match.

« Lorsque vous développez cette confiance en soi … il s’agissait d’essayer vraiment de jouer avec une présence.

« C’était une sensation incroyable et j’ai toujours essayé de me maintenir dans un match et de continuer à concourir.

« C’était ma meilleure façon de montrer ma présence. »

Black aurait été intronisé l’année dernière après avoir été voté à l’unanimité par le comité du Temple de la renommée.

Black a été nommé médaillé de Norm Smith lors de la victoire de la grande finale 2003 des Lions contre Collingwood (Getty)

Mais le joueur de 40 ans n’a pas pu assister à la cérémonie de 2019 en raison de ses fonctions de téléréalité.

Avant de prendre sa retraite en 2013, Black est devenu le premier joueur de l’ère AFL à jouer 300 matchs et à remporter des médailles de premier ministre et de Brownlow.

Il a également remporté la médaille Norm Smith pour une performance étincelante de 39 éliminations lors de la grande finale de 2003 contre Collingwood.

« Il était le coéquipier ultime, vous saviez ce que vous obtiendriez chaque semaine », a déclaré Brown.

« Vous saviez la compétitivité qu’il apporterait et son calme sous le feu.

« Je dirais que Simon Black est la superstar la plus sous-estimée de notre jeu. »

Jonathan Brown célèbre avec Alastair Lynch après la première victoire de Premier ministre des Lions de Brisbane en 2001 (Getty)

Black est le dernier membre du célèbre quatuor de milieu de terrain de Brisbane, intronisé au Hall of Fame, rejoignant les anciens coéquipiers Michael Voss, Jason Akermanis et Nigel Lappin.

« C’était incroyablement spécial, c’était presque comme si nous étions frères dans l’arrière-cour », a déclaré Black.

« Nous avions cette synergie que nous savions où les uns et les autres allaient être.

« Si j’avais le ballon, j’entendrais toujours une voix qui semblait toujours être en bonne position pour décharger le ballon.

« C’était un vrai régal de faire partie de ce groupe. »

Quatre autres membres seront intronisés au Temple de la renommée du 3 au 4 juin, les derniers ajouts étant annoncés sur Fox Footy.

