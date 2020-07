Silva de Manchester City dit sa carrière au-delà des rêves les plus fous – Football

in

David Silva, de Manchester City, a déclaré que sa carrière remplie de trophées avec le club de Premier League avait dépassé ses rêves les plus fous alors qu’il se préparait pour son dernier match de championnat contre Norwich City dimanche. Silva a remporté 11 trophées en 10 saisons avec Manchester City, dont quatre titres de Premier League, depuis son arrivée de Valence en 2010.

L’Espagnol de 34 ans, qui a marqué 60 buts en 308 matches de championnat, quittera le stade Etihad à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

«Quand je regarde tout en arrière, je n’aurais jamais pu, dans mes rêves les plus fous, imaginer ce que je réaliserais», a déclaré Silva. « Quand on est jeune, on ne rêve pas de tout ça, »

«Vous rêvez de devenir footballeur, footballeur professionnel, vous rêvez de jouer dans l’élite – mais vous ne pensez jamais à toutes les choses que vous pourriez réaliser.»

Silva n’a remporté qu’une seule fois le prix du joueur du mois de la Premier League, bien qu’il soit l’un des joueurs les plus constants de City, mais il ne se soucie pas du manque de récompenses personnelles.

«J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’un bon gars qui aime le football. J’espère que les gens ont aussi apprécié mon football. C’est simple », dit-il.

Partager : Tweet