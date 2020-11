Silent Hills PT aurait été jouable sur PS5

En octobre, un article publié par Eurogamer suggérait que PT serait jouable sur la PlayStation 5 via la rétrocompatibilité. L’écrivain Wesley Yin-Poole était convaincu qu’il était possible de transférer le jeu. Cependant, Konami a déclaré à GamesRadar que «le contenu ne sera pas disponible sur le PS Store, de sorte que les utilisateurs ne pourront pas le télécharger à nouveau via la fonction de rétrocompatibilité sur la PS5». Il est maintenant apparu que PT était en fait jouable sur la PS5, mais son support a ensuite été supprimé, probablement à la suite d’une demande de Konami, mais l’éditeur renvoie celui-ci dans le tribunal de Sony.

Les gens de Polygon et GamesRadar ont tous deux tenté de jouer PT sur la PS5 lorsqu’ils ont reçu les consoles pour examen en octobre, et ont réussi. Cependant, la démo n’est plus jouable.

Michael McWhertor de Polygon a écrit:

Le 24 octobre, j’ai transféré ma copie de PT et joué au jeu sur ma PS5, en récupérant une sauvegarde récente qui a été reportée sur PS4. Ensuite, j’ai redémarré PT depuis le début et j’ai joué un peu plus. Cela semblait bien fonctionner. Mais dans les jours qui ont précédé l’embargo sur la PS5 de Sony, la situation a changé. PT est maintenant répertorié comme un titre « Jouable sur PS4 », ce qui signifie qu’il ne peut pas être lu sur PS5.

Leon Hurley de GamesRadar a corroboré le récit de McWhertor.

La PS5 vous permettait initialement de transférer PT de votre PS4 et de le lire sur la nouvelle console. Jusqu’à ce que tu ne puisses pas. Je sais parce que je l’ai fait et joué sur une PlayStation 5. Cependant, si vous essayez de répéter le processus maintenant, vous recevez le message pendant le processus de transfert que « vous ne pouvez pas utiliser ce jeu ou cette application sur la PS5″. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Ce n’est pas clair et j’ai demandé à Sony et à Konami de commenter. Jusqu’à présent, Konami a répondu en demandant que je « contacte Sony à ce sujet », alors que Sony l’examine actuellement.

Nous sommes curieux de connaître cette situation nous-mêmes et mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations.

[Source: Polygon, GamesRadar]