« S’il y a une sortie dans la maison, nous y sommes préparés »

Le SK Sturm fait face à un hiver décisif. Avec l’équipe professionnelle, l’équipe de Graz vise bien sûr les éliminatoires du championnat, et les départs potentiels ne devraient pas étouffer cet objectif. Les amateurs de Sturm se lancent également dans une mission audacieuse. « Nous aimerions attaquer, la promotion en deuxième division serait intéressante », a déclaré le directeur sportif Andreas Schicker.

Après sept tours, les « Blackies » sont à la quatrième place du classement de la Bundesliga. Plus récemment, les leaders du Red Bull Salzburg ont été traités 3-1. Le but de Sturm est clair: master playoff. « Nous détenons actuellement douze points, mais nous avons encore trois matchs à domicile dans les quatre tours restants. Si nous avions deux points devant notre compte de points après le dernier match, ce serait très bien », a déclaré Schicker Couronne.

Le dernier match de championnat aura lieu le 19 décembre, et il y a encore un gros point d’interrogation derrière le match contre le WAC. Ensuite, les vacanciers de Graz ont jusqu’au 4 janvier, puis les préparatifs du printemps recommencent. Au cours de la deuxième semaine d’entraînement, il pourrait y avoir un camp d’entraînement en Croatie ou en Slovénie. «Nous aurions alors simplement plus de sécurité avec l’espace disponible, nous n’avons pas de chauffage de gazon dans notre centre de formation», a expliqué Schicker. Le 23 janvier, Sturm lancera le SK Rapid.

Le joueur de 34 ans fournit également des informations sur l’état du marché des transferts: « Nous sommes extrêmement satisfaits de notre équipe, l’évolution est très gratifiante. Quelque chose se développe – et cela devrait rester ensemble, si possible. Mais en cas de sortie nous y sommes préparés. Ce n’est que lorsque Corona sera vraiment de l’histoire, du moins c’est ce que je suppose, qu’il y aura à nouveau plus de mouvement sur le marché des transferts. «

Les amateurs de Sturm visent une promotion en 2e division

Ils ont de grands projets pour les amateurs de Sturm. Bien qu’une coopération avec la deuxième division KSV ait été engagée à la fin de la saison dernière, Sturm souhaite également voir l’équipe réserve en deuxième division.

« Notre équipe amateur n’a que quatre points de retard sur la première place de la Regionalliga. Nous aimerions attaquer, une promotion en deuxième division serait attrayante. Pour cela, nous aurions besoin d’une équipe solide au printemps », a déclaré Schicker. Tobias Koch, qui a récemment eu une grande compétition pour sa place dans l’équipe première, pourrait aider. Schicker ne s’oppose pas non plus à un prêt de Koch: «Tout est encore ouvert».