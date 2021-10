Que signifie Meta, le nouveau nom de Facebook ?

Facebook est depuis longtemps l’une des entreprises les plus reconnaissables de la planète, mais elle est désormais connue sous le nom de ” Meta “. En novembre 2019, Facebook a annoncé un nouveau logo pour son entreprise globale. Le nom Facebook était presque exclusivement associé au site de réseaux sociaux, mais Facebook voulait faire comprendre qu’il y avait plus que cela. C’est pourquoi sur des applis comme Instagram, Twitter et Oculus, un grand logo Facebook tout en majuscules apparaît en bas de l’écran.

Mais ça c’était en 2019. Fin 2021, Facebook est dans une position bien différente. L’entreprise investit plus que jamais dans la VR, vante activement sa vision du metaverse, et les critiques à son encontre sont plus fortes que jamais. Probablement en raison d’une combinaison de tous ces éléments, Facebook a décidé qu’il était temps de procéder à un nouveau changement. Betanews vous en dit plus sur le changement de nom de Facebook en Meta.

Vers la fin de la keynote d’ouverture de Facebook Connect 2021, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé ce que tout le monde attendait : Facebook a un nouveau nom. À partir de maintenant, Facebook s’appelle “Meta”. Le site de médias sociaux Facebook reste le même, mais l’entreprise qui le sous-tend et tout le reste porte désormais la marque Meta. Dans une lettre écrite par Mark Zuckerberg, le PDG explique :

“Notre mission reste la même – il s’agit toujours de rapprocher les gens. Nos applications et leurs marques ne changent pas non plus. Nous sommes toujours l’entreprise qui conçoit la technologie autour des gens. Mais tous nos produits, y compris nos applications, partagent désormais une nouvelle vision : aider à donner vie au metaverse. Et nous avons désormais un nom qui reflète l’étendue de nos activités”.

Pourquoi Facebook a changé son nom en Meta ?

Ce changement s’explique par plusieurs raisons, dont la plus importante est l’accent mis par Facebook (Meta) sur le métavers. Le metaverse est la vision de Meta sur la façon dont les gens interagiront avec l’internet au cours des prochaines décennies. Au lieu d’utiliser des applications/sites web à partir de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs, les gens interagiront avec des expériences plus immersives via la réalité virtuelle, la réalité mixte et les lunettes intelligentes. Il s’agit d’une ambition ambitieuse qui prendra des années à se développer pleinement, mais Facebook y consacre énormément de temps et d’argent. Étant donné que le métavers est désormais le principal centre d’intérêt de l’entreprise par rapport à un site Web de médias sociaux en déclin, il est logique que ce soit le point central du nouveau nom.

Du moins, c’est le discours marketing que Meta lance. Au cours des dernières années, le nom Facebook a eu une connotation négative. Lorsque quelqu’un pense à Facebook, il est désormais associé à la désinformation en ligne, à l’augmentation de la dépendance et de l’anxiété chez les jeunes et aux fuites de documents internes montrant un manque total de considération pour le bien public. Zuckerberg et son équipe veulent clairement s’en distancier autant que possible. L’une des façons d’y parvenir est de jeter le nom de Facebook aux orties et de se donner une nouvelle identité.

Zuckerberg veut que Meta soit un grand pas en avant pour son entreprise. Le métavers en plein essor a beaucoup de potentiel, la technologie qui le sous-tend pourrait légitimement changer la donne, et il a écrit une lettre de plus de 1600 mots pour expliquer tout cela. Mais au bout du compte, Meta n’est toujours qu’un nouveau nom pour Facebook. Il peut avoir un nouveau logo flashy, mais tous les problèmes associés à Facebook sont toujours associés à Meta. À moins que des changements significatifs ne soient apportés pour aborder sérieusement ces problèmes, il est difficile de voir cela comme étant un peu plus qu’un coup marketing glorifié.