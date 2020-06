Signature de Tyson Frizell Newcastle Knights, réaction des Mole Dragons

Les fans de Dragons ont pris un autre coup avec la confirmation que Tyson Frizell est parti à Newcastle en 2021 – mais le club lui-même est beaucoup moins concerné.

Frizell est l’attaquant le meilleur et le plus destructeur des Dragons – mais Large monde du sport a appris que les officiels du club pensent que son corps est atteint de problèmes et qu’il ne joue pas bien avec des blessures.

C’est la raison pour laquelle les Dragons ne se sont pas battus bec et ongles pour garder l’État d’origine en avant – même si l’on sait depuis des mois qu’il veut aller à Newcastle.

Tyson Frizell (Getty)

Les Knights n’ont pas pu enregistrer l’accord de Frizell pendant que le jeu était dans les limbes – mais les Dragons n’ont pas fait grand-chose pour inciter le grand attaquant à rester.

« Il y a un sentiment dans le camp que son corps a subi beaucoup de punitions et qu’il a du mal à bien jouer en portant des blessures », a déclaré un initié des Dragons à Wide World of Sports.

« Il est un grand joueur, mais ce sont les pensées de ceux qui comptent dans la salle.

« Ils le nieront parce qu’il est populaire et un bon gars mais ils utiliseront son argent pour essayer d’acheter quelqu’un de plus jeune et tout aussi fort. »

Frizell, qui aura 29 ans plus tard cette année et compte près de 200 matchs à son actif, joue le jeu à un rythme effréné et a pris beaucoup de sanctions au fil des ans depuis ses débuts pour Cronulla en 2011.

Mais les statistiques de début de saison indiquent que Frizell fait toujours plus que son bit pour la cause du Red V.

Il a joué toutes les minutes des trois matchs des Dragons et a une moyenne de 132 mètres en attaque, le plus grand attaquant du club.