Si vous voulez une PlayStation 5 ces vacances, vous devrez peut-être vous tourner vers un scalpeur

Si vous attendiez avec impatience que la PlayStation 5 soit de nouveau en stock au PDSF, il est temps pour un peu de mauvaises nouvelles. Sony n’a pas de nouveau stock et n’en aura pas avant un certain temps. Votre meilleur pari pour en obtenir un avant la fin de l’année? Scalpers, qui en ont des milliers sous la main, pour capitaliser sur les prix gonflés.

Interne du milieu des affaires s’est entretenu avec un groupe de scalpeurs, qui a déclaré que ses membres avaient environ 3 500 consoles à vendre. Ce groupe s’appelle CrepChiefNotify, et ils «savaient où aller avant de l’annoncer», affirmant essentiellement que les initiés des points de vente les informent à l’avance de l’arrivée du stock.

Contre ce niveau d’organisation, comment un acheteur individuel pourra-t-il acheter l’une des consoles populaires, comme la PlayStation 5? Quelques détaillants ont pris des mesures pour limiter les achats de stocks de scalpers et de leurs robots, mais il est clair qu’ils battent toujours le système.

Cela a du sens du côté du détaillant, le coût de mise en place de méthodes de prévention des bots est élevé, le seul avantage étant les clients mécontents qui n’ont pas pu sécuriser leur propre console à temps. Le détaillant est payé de toute façon, de sorte qu’il n’a pas beaucoup d’incitation, le cas échéant, à empêcher les systèmes d’être joués de cette manière.

Des groupes comme CrepChiefNotify utilisent les mêmes méthodes et modèles d’abonnement que les points de vente «hypebeast» qui scalpent les baskets difficiles à trouver et les revendent. L’achat d’une adhésion à l’un de ces groupes de scalping offre des avantages tels que l’accès aux robots d’achat ou des points d’achat préférentiels en haut de la ligne. Ils ont tout suivi, des spas aux consoles depuis le début des verrouillages COVID-19 plus tôt cette année, faisant vraisemblablement banque dans le processus.

Si vous pouvez attendre, ne donnez pas votre argent aux scalpeurs, ils ne méritent pas les énormes marges bénéficiaires. Sans oublier que vous pourriez vous retrouver sans garantie sur votre nouvelle console.

