Si vous prévoyez un road trip australien, certaines radios CB pourraient vous aider

Si vous avez les pieds qui vous démangent parce que vous êtes resté à la maison ces derniers mois en raison de la pandémie de COVID-19, il y a toutes les chances que vous ayez détourné votre envie de voyager à l’étranger pour explorer le Grand Outback australien. C’est une bonne idée et il y a beaucoup de gadgets technologiques qui vous aideront, y compris des radios CB pour que vous puissiez rester en contact, même si vous vous trouvez dans les régions les plus reculées de l’Australie.

Uniden propose une option à faible coût avec sa série UH45 de radios 80 canaux afin que vous puissiez rester connecté lors de votre prochaine aventure, même dans les endroits les plus éloignés où il n’y a pas de réception mobile.

Les radios sont livrées dans un pack de quatre dans les couleurs vives de citron vert, turquoise, orange et cramoisi. Ils sont construits pour les conditions difficiles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande avec une autonomie allant jusqu’à 3 km et plus. Si vous utilisez la capacité d’extension de portée (duplex), les radios peuvent atteindre une portée encore plus grande en fonction de l’emplacement de votre station de répétition locale et des conditions topographiques.

Les radios Uniden UH45 CB sont conçues pour les conditions difficiles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

et ils sont idéaux pour faire de la randonnée pour plus de sécurité.

Ces radios UH45 aideront les amis et la famille à rester en contact si tout le monde campe à l’extérieur ou explore des régions éloignées, car elles offrent un moyen facile et fiable de communiquer lorsque le signal du téléphone mobile est minimal.

Emmenez-les en randonnée comme mesure de sécurité supplémentaire

Ils sont également conçus pour être compacts et légers, ils sont donc bons à emporter lorsque vous marchez en petit nombre dans la brousse, comme si quelqu’un se séparait, vous pouvez rester en contact.

Une fonction spéciale Kid Zone bloque toutes les conversations indésirables sur d’autres canaux. Cela crée un moyen sûr et sûr pour les enfants de communiquer avec leurs parents pendant leurs vacances ou lorsqu’ils jouent avec des amis dans la cour.

Vous pouvez garder un œil sur les niveaux de batterie via l’écran LCD rétroéclairé. Des piles rechargeables peuvent également être utilisées avec la radio et rechargées en utilisant la connexion par câble USB. Une lumière LED intégrée offre aux utilisateurs une source de lumière supplémentaire lorsque la visibilité est faible, parfaite pour naviguer dans un camping la nuit.

L’unité a également une durée de fonctionnement allant jusqu’à 20 heures et peut être chargée facilement, rapidement et de manière économique via un micro USB avec la radio compatible avec des piles rechargeables (non incluses).

Comment évaluent-ils?

Ici à Les femmes aiment la technologie, nous avons essayé les radios UH45 et nous avons testé leur gamme. Nous avons constaté qu’il n’y avait aucun problème à utiliser les radios lorsque vous êtes à quelques kilomètres l’une de l’autre et qu’elles offrent un son cristallin. à la fin, vous commencez à vous demander pourquoi vous avez un téléphone portable alors que ces radios fournissent un type de communication sans fil aussi simple.

Uniden dit que les radios ont une durée de fonctionnement allant jusqu’à 20 heures et cela est basé sur 5% de transmission, 5% de réception et 90% de mode d’attente. Nous avons constaté que si vous parlez beaucoup, vous devrez remplacer les piles plus rapidement, mais si vous utilisez des piles rechargeables, ce sera moins un problème.

Dans l’ensemble, ces radios sont une technologie supplémentaire pratique à emporter lorsque vous partez pour un long voyage et que vous pourriez être hors des sentiers battus, c’est-à-dire loin du signal mobile. Avouons-le, il suffit de quitter l’autoroute principale et parfois il peut y avoir un problème.

Mais ils sont aussi très amusants à utiliser à la maison et dans la cour, en particulier pour les enfants qui pourront les utiliser facilement.

Remarque: sur les 80 canaux disponibles, les canaux 22 et 23 sont utilisés pour les applications de télémétrie et de télécommande, de sorte que les communications vocales ne sont pas autorisées sur ces canaux et la transmission est inhibée. Les canaux 61, 62 et 63 sont des canaux de garde et ne peuvent pas être utilisés.

Pour plus d’informations sur ces radios de la série UH45 d’Uniden, jetez un œil ici.