Si vous échangez votre PS4 ou Xbox One, assurez-vous de le faire d’abord

Avec les consoles nouvelle génération à quelques jours de la sortie, beaucoup de gens essaient de comprendre ce qu’ils veulent faire avec leurs anciennes consoles. Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X offrant une compatibilité ascendante impressionnante, il est logique que vous souhaitiez peut-être compenser le prix de votre nouvelle console en vendant votre fidèle système de dernière génération.

Flipsy, un site qui examine les meilleures façons d’échanger vos anciens produits, a récemment abandonné certaines connaissances, montrant comment vous pouvez obtenir le plus d’argent possible pour votre échange. Étonnamment, c’est assez simple, mais cela vaut toujours la peine d’être pris en compte, surtout si votre console a accumulé de la poussière dans une boîte quelque part.

Essentiellement, vous voulez vous assurer que votre console dispose à la fois du contrôleur et du câble d’alimentation inclus dans l’échange. Alors que la plupart des utilisateurs n’auront probablement aucun problème avec cela, je suis récemment tombé sur ma Xbox One et je n’ai trouvé le câble d’alimentation ou le contrôleur nulle part. J’avais l’air haut et bas et, apparemment, il était mal placé dans mon dernier déménagement.

Alors, à quel point cela me ferait-il mal si j’allais échanger la console?

Un peu en fait. Prenons l’exemple de Best Buy. Si je devais échanger ma OG Xbox One là-bas avec le contrôleur et le câble d’alimentation, j’obtiendrais 40 $ pour la console. Sans contrôleur, ce prix tombe à 24 $. Un coup dur, mais c’est ce que c’est. La révélation vraiment douloureuse a été de réaliser que Best Buy n’accepterait même pas la console sans le câble d’alimentation.

GameStop est de la même manière – pas de câble d’alimentation, pas de reprise.

Flipsy note également que des endroits comme Decluttr «paieront 91 $ pour une PS4 de 500 Go en« bon »état, ce qui signifie qu’elle est livrée avec un contrôleur, une alimentation fonctionnelle et un câble AV / HDMI. S’il manque l’un de ces composants, le magasin ne paiera que 54 USD, soit une diminution de 41%. »

Vous pouvez essayer de trouver vos composants manquants en ligne ou dans des magasins d’occasion, mais selon le coût, vous pourriez finir par gagner moins que simplement l’échanger sans la pièce manquante, mais il est toujours possible que vous puissiez trouver le câbles quelque part pour pas cher – mais ne retenez pas votre souffle.

Si vous échangez sur une console, assurez-vous de consulter notre guide sur les choses à faire avant de vous séparer de votre console.

Qu’est-ce que tu penses? Surpris que ces entreprises soient si strictes sur les politiques de reprise? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet