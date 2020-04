Si vous avez un budget pour un toit ouvrant, ce sont les voitures pour vous!

Les toits ouvrants deviennent une décision d’achat de plus en plus importante pour les voitures et nous avons donc ici compilé une liste des voitures les plus abordables en Inde qui viennent avec les toits ouvrants de l’usine.

Il y a encore quelques années, les toits ouvrants des voitures n’étaient pas si courants. Il était considéré comme une caractéristique de luxe et n’était proposé que sur des voitures relativement haut de gamme. Même si vous aviez recours à une solution après-vente, cela aussi coûterait cher. Cependant, les toits ouvrants dans les voitures deviennent de plus en plus populaires et sont un facteur décisif important lors de l’achat d’une voiture. Les fabricants ont également commencé à les proposer en standard. Mais vous n’avez pas besoin d’étirer votre budget jusqu’à un SUV de taille moyenne pour un toit ouvrant panoramique. Même les VUS compacts et les berlines de taille moyenne ont commencé à avoir des toits ouvrants, sinon panoramiques. Voici une liste de voitures abordables avec toit ouvrant que vous trouverez en Inde.

Hyundai Venue

La Hyundai Venue est la voiture la plus abordable en Inde avec un toit ouvrant.

Le Hyundai Venue est d’ailleurs la seule voiture en Inde qui est disponible avec un toit ouvrant à moins de 10 roupies lakh. Hyundai propose un toit ouvrant sur la Venue à partir de la version SX et son prix est de Rs 9,78 lakh, ex-showroom, ce qui en fait la voiture la moins chère en Inde avec un toit ouvrant. Hyundai est connue pour ses offres de valeur avec de nombreuses fonctionnalités et il en va de même pour le Venue.

Tata Nexon

Tata a introduit un toit ouvrant sur le lifting Nexon

À l’origine, le Nexon n’était pas équipé d’un toit ouvrant et Tata n’était pas non plus très fan des toits ouvrants pour les voitures indiennes. Cependant, ils ont finalement cédé à la demande du marché et lorsque le Nexon a reçu un lifting plus tôt cette année, Tata a finalement introduit un toit ouvrant sur le SUV compact. Tata propose également un toit ouvrant sur le Nexon EV. Tata propose un toit ouvrant sur la variante XZ + (S) du Nexon au prix de Rs 10.10 lakh

Ford EcoSport

La Ford Ecosport a été essentiellement l’une des premières voitures abordables avec toit ouvrant en Inde

Ford a été le premier constructeur à offrir un toit ouvrant sur les VUS de moins de 4 m. Surnommé le «toit amusant», il n’était disponible que sur la version S haut de gamme de l’EcoSport lors de son introduction en 2018. En fait, Ford est l’un des fabricants à proposer un toit ouvrant des voitures relativement abordables et ils l’ont fait avec l’EcoSport. Actuellement, Ford propose également un toit ouvrant sur la variante Titanium + de l’EcoSport qui est au prix de Rs 10,53 lakh.

Lisez aussi: Hyundai lance silencieusement la BS6 Santro au milieu du verrouillage – Prix et détails

Hyundai Verna

La Hyundai Verna est parmi les rares berlines abordables en Inde avec toit ouvrant.

Hyundai a offert un toit ouvrant sur la Verna avec le modèle pré-lifting et ils ont également continué avec le modèle lifting. En fait, la Verna n’est que l’une des rares berlines abordables en Inde à être dotée d’un toit ouvrant. L’autre constructeur qui propose un toit ouvrant avec une voiture relativement abordable chez Honda avec la City. Actuellement, un toit ouvrant sur le Verna est disponible à partir de la variante SX + qui est au prix de Rs 13,29 lakh

Lisez aussi: Maruti Suzuki SwiftDiesel maintenant officiellement arrêté en Inde!

Mahindra XUV300

Mahindra offre un toit ouvrant sur la variante haut de gamme W8 (O) du XUV300

Enfin, le Mahindra XUV300 complète tous les VUS de moins de 4 m proposés en Inde, à l’exception du Maruti Suzuki Vitara Brezza avec toit ouvrant. Mahindra offre le toit ouvrant uniquement la garniture W8 (O) haut de gamme entièrement chargée du XUV300 et son prix est de Rs 11,84 lakh. Son grand frère, le XUV500 est également livré avec un toit ouvrant monté en usine.