Si vous aimez les mises à jour logicielles, les OnePlus Nord N10 5G et N100 ne sont probablement pas pour vous

À première vue, il est assez difficile d’argumenter avec l’excellente valeur offerte par le récemment dévoilé OnePlus Nord N10 5G et 4G LTE uniquement Nord N100 avec un budget serré.

Au prix de 349 € sur certains marchés européens, l’ancien combiné compromet presque tous les smartphones compatibles 5G d’une grande marque (à l’exception du plus récent Moto G 5G) tout en pouvant accueillir quatre caméras sur le dos, jumelant 6 Go de RAM avec 128 Go d’espace de stockage interne, emballant une batterie de 4300 mAh prenant en charge des vitesses de charge de 30 W et arborant un écran LCD IPS 90Hz lisse et soyeux avec une résolution de 2400 x 1080 pixels.

Pendant ce temps, le OnePlus Nord N100 à 199 € parvient incroyablement à augmenter la capacité de la batterie à 5000 mAh, sinon se contentant de spécifications largement médiocres, notamment un écran 720p, un SoC Snapdragon 460, un stockage de 64 Go et un jeu de tir triple 13 + 2 + 2MP orienté vers l’arrière. système.

Pourtant, ce sont des appareils assez onéreux et économiques, mais avant d’avoir la chance de les examiner correctement et de les analyser en profondeur, nous devons vous avertir d’un défaut grave et totalement inattendu. Comme indiqué par Android Central, OnePlus ne prévoit de fournir « qu’une mise à jour majeure d’Android et un total de deux ans de mises à jour de sécurité » pour le Nord N10 5G et le Nord N100, que la société prétend s’aligner sur « les normes de l’industrie pour les smartphones de manière plus abordable fourchettes de prix. «

Bien sûr, ce n’est pas tout à fait vrai, comme le prouve une rafale de mi et même Les appareils Nokia bas de gamme lancés à l’origine sous Android 8.0 Oreo et promus vers Android 10 au cours des derniers mois. Samsung est également susceptible d’apporter (éventuellement) une deuxième mise à jour majeure à un certain nombre de téléphones à bas prix de la série Galaxy A récemment soumis à une cure de jouvence Android 10 après le lancement de la version 9.0 du système d’exploitation, sans parler des projets audacieux de la société. livrer un total de trois grandes mises à jour des Galaxy A51 et A51 5G de milieu de gamme.

Ajoutant l’insulte à la blessure, il est important de se rappeler que le Nord N10 compatible 5G et le N100 limité 4G LTE ont été publiés sur le vieux continent avec Android 10 prêt à l’emploi, ce qui signifie que la seule et unique mise à jour en cours chez OnePlus est .. . Android 11. Pendant ce temps, le haut de gamme 8T 5G est sorti dans le monde un peu plus tôt sous Android 11, ce qui signifie que les mises à jour d’Android 12 et 13 sont pratiquement garanties d’atteindre le produit phare (relativement peu coûteux) de 6,55 pouces sur toute la ligne.

Cela fait évidemment que les nouveaux membres de la famille Nord se sentent comme une réflexion après coup pour une entreprise qui a commencé à «s’installer» de plus en plus souvent, d’autant plus que l’OG 6,44 pouces OnePlus Nord 5G avec un SoC Snapdragon 765 est sur le point de recevoir les mises à jour Android 11 et 12 … un jour.

Pour ce que ça vaut, au moins OnePlus a décidé de clarifier cette politique de support logiciel sans aucun doute controversée avant d’étendre le Nord N10 5G et le Nord N100 aux États-Unis, ce qui pourrait arriver d’un jour à l’autre.