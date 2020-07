Si la rumeur est vraie, Levy pourrait réussir un coup d’État sérieux pour Tottenham – .

Photo par Alexander Hassenstein / Getty Images

Si Tottenham Hotspur veut avoir une bonne fenêtre de transfert, Daniel Levy devra être un peu plus créatif et efficace qu’il ne l’est normalement.

Les Spurs ont contracté un prêt de 200 millions de livres le mois dernier pour se protéger des problèmes financiers causés par la crise sanitaire mondiale.

En un mot, Tottenham, qui manquera les revenus de la Ligue des champions la saison prochaine, n’a pas beaucoup d’argent à dépenser pour de nouveaux joueurs.

Par conséquent, il est de retour à la recherche de bonnes affaires pour le club qui a battu son record de transfert pour signer 63 millions de livres sterling Tanguy Ndombele l’été dernier, mais, si une rumeur est vraie, Levy pourrait réussir un sérieux coup d’État sous la forme d’un accord d’échange.

Selon Calciomercato, les Londoniens du Nord pourraient donner Erik Lamela à l’Inter Milan en échange d’Ivan Perisic. Lamela a trois ans de moins et entre dans la fleur de l’âge, tandis que Perisic a 31 ans et n’aura plus qu’une poignée de saisons effectives en lui. Pourtant, ce serait un accord mortel pour Tottenham.

C’est parce que Perisic – prêté au Bayern Munich la saison dernière – est tout simplement l’ailier meilleur, plus productif et plus créatif que Lamela.

Il n’y a eu qu’un seul joueur créatif de plus dans toute la Ligue des champions cette saison que Perisic, qui a en moyenne 4,3 chances par 90 minutes – Toni Kroos, avec 4,4, est en tête de liste.

Si vous êtes Harry Kane, vous voulez que Perisic joue sur le flanc plus que vous ne voulez l’international argentin.

Pour les buts et les passes décisives, le Croate compte six et 10 en 31 matchs pour les géants allemands cette saison. Lamela a quatre buts et six passes sur 35.

Lamela a un grand fan à Mauricio Pochettino, qui appréciait son industrie et son travail hors du terrain, mais la réalité est qu’il est un joueur offensif qui a 16 buts, 23 passes décisives en 154 sorties en Premier League.

Ce n’est pas assez bon et si Levy peut l’échanger contre Perisic – dont Mourinho a fait l’éloge en 2018 – cela se révélera être une merveilleuse entreprise de Levy dans des moments aussi difficiles.

