« Si au lieu de rire de moi vous me posiez un sujet, votre vie en serait une autre »

Àlex Casademunt a dénoncé fin juillet, entre autres, avoir reçu très peu d’argent de l’Operación Triunfo et déclaré, entre autres: « Nous ne nous sentons pas bien payés ». Il a également inculpé Alejandro Abad, le définissant comme «un opportuniste qui a fait tomber cette étape du ciel». Maintenant c’est le compositeur qui, par allusions, a voulu répondre publiquement au triomphe.

Alejandro Abad

Après avoir entendu ces « malheureux », il a voulu répondre « et je le fais pour vous apprendre, en aucun cas pour vous attaquer », dit Abad. Le compositeur commence son discours en rappelant à Casademunt que «OT» vous a donné tellement plus que vous n’auriez jamais pu imaginer. Tu ne craches pas sur la main qui t’a nourri si généreusement« Je lui ai demandé ensuite d’expliquer que » il y a beaucoup de jeunes qui ont le même talent ou plus que vous qui n’auront jamais même 10% des opportunités que vous avez manquées « .

Lorsqu’il est qualifié d ‘ »opportuniste », Abad se défend qu’il le serait si la première version de « Ma musique est ta voix » était restée, mais « le même producteur de’ OT ‘m’a demandé d’intervenir en tant que professionnel pour transformer une chanson ordinaire extraordinaire », déclare le compositeur, affirmant que c’est son métier. «Quand vous dites que j’étais opportuniste, vous avez peut-être raison. C’est ce que nous recherchons, des opportunités. Messi est-il opportuniste quand il sent un but et le marque? Non, ce n’est pas le cas, car derrière cet objectif, il y a beaucoup de travail et de talent », dit-il convaincu dans la vidéo.

Êtes-vous devenu riche aux dépens de David Civera?

Casademunt a également commenté dans son interview que « Alejandro Abad la première chose qu’il a jamais faite a été de prendre le pauvre David Civera et de lui faire un contrat blindé à 50% qui a fait d’Alejandro un millionnaire ». Abbé, surpris, lui a fait voir qu’à ce moment-là « J’avais déjà composé environ 700 chansons, dont plusieurs succès de nombreux artistes », en plus d’avoir remporté le Festival OTI et plusieurs autres. De plus, il assure que les chiffres sont faux et qu’il fait une erreur en répandant un fait qui est un mensonge.

Pour conclure la vidéo, Alejando Abad a voulu dédier un dernier et fort mot à l’ancien concurrent sur «OT 1»: « Malheureusement, il y a beaucoup d’amertume et de frustration à essayer de faire du mal ceux d’entre nous qui ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs. Mon conseil est de se concentrer à la fois sur le chanteur que vous voulez être et de laisser le comédien derrière. Si au lieu de me manquer de respect et de vous moquer de moi, vous m’aviez demandé une chanson, peut-être que votre vie serait différente maintenant.