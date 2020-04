Si Al Hilal fait face à un choix entre Radamel Falcao et Bafetimbi Gomis, il ne peut y avoir qu’une seule réponse

L’avenir incertain de Bafetimbi Gomis occupe une place importante dans l’esprit des partisans d’Al Hilal.

L’angoisse a été déclenchée par la date d’expiration du mois de juin sur le contrat signé en août 2018 à l’arrivée de Galatasaray et les liens répétés concernant le retour potentiel de l’avant-centre bien-aimé de l’ex-France en Turquie avec Besiktas.

Bien connecté Journal Arriyadiyah a rapporté à la fin du mois dernier que la direction du titulaire de l’AFC Champions League 2019 avait activé une clause pour prolonger leur arrangement jusqu’en juillet 2021, avec une confirmation officielle à venir. La même publication, cependant, a détaillé le week-end dernier un gel de toutes les affaires de football au stade King Saud University au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Hilal prendrait-il une décision rationnelle de renouer les liens avec un marqueur de 52 buts en 72 matchs vêtus de bleu foncé? Ou est-ce que le coût des salaires annuels, selon les rumeurs, de 7,8 millions d’euros serait mieux dépensé ailleurs que sur une figure de proue vieillissante qui a 35 ans avant la prétendue date de reprise de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20 du 15 août, au milieu des liens avec Galatasaray la superstar Radamel Falcao – 34 ans également – et l’attaquant de Guangzhou Evergrande Anderson Talisca?

Les preuves, anecdotiques et empiriques, n’indiquent qu’une seule réponse.

LE ROI LION

Gomis et Hilal ont prouvé le match parfait depuis son premier contact avec le Royaume.

Une place dans l’histoire du club a été à jamais consacrée par l’objectif de temps de blessure de gala lors du démantèlement 3-0 des diamants rouges d’Urawa au Japon, mettant ainsi fin à une attente douloureuse de 19 ans pour redevenir des rois continentaux.

Cela a propulsé l’avance dans le classement des marqueurs du tournoi à 11. Trois autres buts en deux sorties au cours de la course restreinte de 2020 sont les plus communs, aux côtés de Hassan Al Haydos d’Al Sadd et Keijiro Ogawa de Vissel Kobe.

Seul l’attaquant implacable d’Al Nassr, Abderrazak Hamdallah – meilleur buteur mondial de 2019 avec 57 buts – l’a amélioré parmi les joueurs saoudiens depuis leur arrivée.

Gomis a contribué 29,7% des buts de la Ligue professionnelle saoudienne de Hilal (35/118) au cours des deux saisons. Un total combiné de 11 passes décisives est le plus élevé de leur liste.

Hilal a raté la couronne 2018/19 par un seul point et possède une avance de six points dans l’édition 2019/20 reportée.

Ensuite, il y a les éléments moins tangibles.

Gomis s’est rapidement ingratié avec les fidèles Hilal sur les réseaux sociaux grâce à l’amour de «Gahwa» (Café arabe), embrassant son personnage « Roi Lion » et s’acclimatant en douceur aux coutumes saoudiennes. Ses 1,5 million de followers sur Instagram sont régulièrement traités avec des photos de lui portant un traditionnelthawb » (un vêtement à la cheville, généralement à manches longues).

Le grégaire originaire de La Seyne-sur-Mer aide également à créer une attaque multiculturelle qui contient généralement le pilote péruvien Andre Carrillo, l’ailier d’Arabie saoudite Salman Al Dawsari, l’ancien maestro italien Sebastian Giovinco et lui-même.

Un engagement clair a été démontré, sur et en dehors du terrain, par Gomis. Toute hésitation à propos d’un dernier jour de paie tranquille au Moyen-Orient a été complètement confondue.

Celles-ci se combinent pour faire de lui un «facteur connu». Falcao, par exemple, représente un pari glamour.

Il n’y a aucune garantie que l’attaquant colombien s’intègre si bien dans le système de l’entraîneur Razvan Lucescu, ni ne s’adapte aussi complètement à la vie saoudienne.

En cette période de perturbation, pourquoi risquer un changement substantiel pour quelqu’un avec 10 buts en 20 sorties pour Gala ce trimestre?

MAIS QUE TENIR L’AVENIR?

Les discussions sur la modification du quota de sept joueurs étrangers de Hilal se sont poursuivies sans relâche.

Cela a été particulièrement révélateur pour Falcao.

Le récent succès étonnant de Lucescu au PAOK de Grèce et Hilal ont été gagnés via une formation 4-2-3-1.

Même une légère modification à un 4-4-2 dans les derniers matches de Hilal avant le report indéfini du 14 mars a vu Giovinco, le talisman brésilien Carlos Eduardo ou l’attaquant syrien Omar Khrbin soutenir Gomis. Aucun de ce trio ne ressemble, sous aucun aspect, à un deuxième No9 traditionnel comme Falcao.

Il n’y a tout simplement pas d’espace pour les deux à Hilal. Surtout si l’impact substantiel sur la masse salariale est pris en compte.

Pour que Falcao arrive à Riyad, les chances pointent fortement vers la sortie de Gomis.

Un morne quatre derniers matchs avant l’arrêt ne comportait aucun but, une tentative sur cible et trois hors cible. Cela a vu des grognements, dans certains quartiers, diffusés sur les pouvoirs décroissants.

Peu importe que cinq buts s’étaient écoulés lors des quatre rencontres précédentes. Ou que le parcours abrégé de 26 buts en 2019/2020 s’établissait en moyenne à un toutes les 106,7 minutes, ce qui se compare favorablement aux 31 buts de 2018/19 en 42 matches à une moyenne de un toutes les 119 minutes.

Un autre scénario réalisable dans lequel Gomis part est encadré par un désir de remodeler radicalement le quota non saoudien.

Eduardo, Khrbin, Carrillo, Giovinco et le Français – à des degrés divers – ont tous été liés à des sorties. Ce tumulte pourrait être accéléré par des rumeurs persistantes sur un retour dans un quatuor étranger, forcé par les dégâts économiques du coronavirus.

Mais faut-il sacrifier Gomis, que ce soit pour Falcao ou un modèle encore plus jeune?

Les derniers rapports du journal turc Takvim déclarent qu’une prolongation de contrat de deux ans a été officialisée pour le premier, l’intérêt pour le second étant dûment suspendu.

À moins qu’une volonté de fer – non exprimée publiquement – de quitter le Royaume ne puisse être réprimée, c’est le seul choix judicieux. Le «Roi Lion», clairement, est toujours en possession d’une morsure effrayante.

